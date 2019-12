Um 14. Spilldag setzt sech iwwerdeems Leipzig mat 2:0 géint Hoffenheim duerch an de Leandro Barreiro muss sech mat Mainz géint Augsburg geschloe ginn.

E Freideg den Owend hate sech scho Frankfurt an d'Hertha BSC Berlin mat engem 2:2-Remis getrennt.

D'Hertha bréngt d'Féierung zu Frankfurt net iwwert d'Zäit



Och an den anere Championnater am Ausland ass um Samschdeg gespillt ginn.

14. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Gladbach - Bayern 2:1

0:1 Perisic (49'), 1:1 Bensebaini (60'), 2:1 Bensebaini (90+2')

De Gaascht vu München war e Samschdeg beim Tabelleleader zu Gladbach gefuerdert. Sou ass den däitsche Rekordmeeschter och an de Match gaangen. Déi bescht Chance vu villen hat de Kimmich, deem säi Schoss awer nach esou just vum Yann Sommer vun der Linn gekläert konnt ginn. An den éischte 45 Minutten, an deenen d'Bayern dominéiert hunn, ass et awer net gelongen ee Gol ze schéissen, sou dass et ouni Goler an d'Paus gaangen ass. Nom Säitewiessel hu sech d'Gäscht dann awer belount. De Perisic war et, deen no enger Virlag vum Müller den éischte Gol vum Match schéisse konnt. An der 60. Minutt dann d'Iwwerraschung. No engem Corner vum Hofmann stoung de Bensebaini an der Mëtt eleng a konnt mam Kapp zum 1:1 ausgläichen. Dëse Gol huet d'Lokalekipp motivéiert, sou dass Gladbach ëmmer méi geféierlech ginn ass. Mat engem 1:1 sollt de Match awer net op en Enn goen. No engem Feeler am Strofraum vum Martinez huet den Arbitter op de Punkt gewisen a sou war et de Bensebaini, dee mat sengem zweete Gol de Match per Eelefmeter entscheede konnt.

Augsburg - Mainz 2:1

0:1 Öztunali (15'), 1:1 Richter (41'), 2:1 Niederlechner

Vun Ufank un huet Augsburg vill Drock gemaach a sou konnt sech d'Lokalekipp déi eng oder aner Chance erausspillen. Déi bescht Méiglechkeet hat de Richter, deen den eidele Gol no enger Flank aus just 7 Meter net getraff huet. Wéi aus dem Näischt ass et dem Gaascht, bei deenen de Lëtzebuerger Leandro Barreiro on der Startopstellung stoung, da gelongen no 15 Minutten a Féierung ze goen. Den Öztunali war et, dee mat engem Schoss aus der Distanz den 1:0 aus der Siicht vun de Mainzer markéiere konnt. Déi Ekipp déi méi fir de Match gemaach huet war awer weiderhin den FC Augsburg an déi huet sech dann och nach kuerz virun der Paus belount. De Marco Richter konnt aus kuerzer Distanz de verdéngten 1:1 schéissen. Nom Säitewiessel huet Augsburg do weider gemaach an an der 65. Minutt war nom Videobeweis d'Chance op d'Féierung do. Den Niederlechner huet sech déi net huele gelooss a vum Punkt äiskal den 2:1 geschoss. Alles an allem huet Mainz duerno net genuch gewise fir nach eppes mat Heem ze huelen a sou gewënnt Augsburg zum Schluss verdéngt mat 2:1.

Dortmund - Düsseldorf 5:0

1:0 Reus (42'), 2:0 Hazard (58'), 3:0 Sancho (63'), 4:0 Reus (70'), Sancho (74')

Leipzig - Hoffenheim 3:1

1:0 Werner (11'), 2:0 Werner (52'), 3:0 Sabitzer (83'), 3:1 Bicakcic (89')

Freiburg - Wolfsburg 1:0

1:0 Schmid (85')



Um 18:30 Auer kënnt et dann nach zu der Partie tëscht Leverkusen a Schalke.