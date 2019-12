Am Box-Kampf vum Joer ass dem Anthony Joshua d'Revanche géint den Andy Ruiz gegléckt.

A Saudi-Arabien stounge sech e Samschdeg den Owend am Boxen den Amerikaner Andy Ruiz an de Brit Anthony Joshua géigeniwwer. Nodeems de Ruiz dat éischt Duell ëm de Weltmeeschtertitel am Schwéiergewiicht am Juni iwwerraschend fir sech entscheet hat, konnt de Joshua e Samschdeg den Owend Revanche huelen. De Brit huet sech kloer no Punkten duerchgesat an ass domadder nees Champion vun der WBA, IBF a WBO.

Den Olympia-Gewënner vun 2012 soll fir seng Victoire 60 Milliounen US-Dollar kréien, säi Kontrahent muss sech mat engem Zomm am eestellege Milliouneberäich zefridde ginn.