Mat 5:1 klappt de Racing Stroossen iwwerraschend däitlech. Och Nidderkuer, Déifferdeng an Hesper sinn eng Ronn weider. Fola muss an d'Verlängerung.

FC Kielen (D1) - Progrès Nidderkuer (ND) 0:3

De Progrès ass als grousse Favorit an des Partie eragaangen, an huet och Partie perfekt ugefaange mat zwou riseg Occasioune vum Thill a Shala. Duerno hunn d'Spectateure misse bis an der 33. Minutt waarde fir den éischte Gol am Stade Albert Berchem ze gesinn. Tëschenduerch huet den FC Kielen sech och geféierlech gewisen, an et huet net vill gefeelt dat si ee Gol schéissen. Den Enn vun der éischter Hallschent war awer op der Nidderkuerer Säit, déi et awer net verbruecht hunn, hieren Avantage ze erhéijen.

Mee nëmmen 5 Minutten no der Paus ass dëst awer duerch den Tekiela mam 2:0 gelongen. Och dono war Nidderkuer besser an huet mam 3:0 duerch den De Almeida an der 67. Minutt alles kloer gemaach.

© Serge Olmo

Racing-Union (ND) - UNA Stroossen (ND) 5:1

Et war eng schwaarz éischt Halschent fir déi Stroossener um Verluerekascht. Zwee fréi Goler vum Tinelli hunn de Racing direkt op d'Spuer bruecht a fir déi Stroossener war dëst natierlech alles anescht wéi optimal. An och dono huet beim Racing villes geklappt sou dat se an der 35. Minutt duerch e Gol vum Mabella op 3:0 gestallt hunn. Se haten dann och nach net genuch sou dat den Tinelli an der 40. Minutt mat engem Hattrick de 4:0 konnt schéissen. An der 45. Minutt krut de Payal nach eng glat rout Kaart an et gouf Eelefmeter fir de Racing mee dësen konnt de Simon net eraschéissen.

No der Paus ass et fir d'Stroossen just nach drëms gaangen sech besser ze presentéieren wéi an der 1. Hallschent an net ganz ënner ze goen. Se konnten an der 54. Minutt duerch en Eelefmeter vum Runser dann och op 1:4 verkierzen. Dono war de Match natierlech laang net méi sou animéiert a Spannung gouf et och keng méi. An der 86. Minutt war et dann awer nach eng kéier den Tinelli dee mat sengem 4. perséinleche Gol seng ganz staark Leeschtung gekréint huet.

© Michele Pugliese

US Esch (EP) - FC Déifferdeng 03 (ND) 0:1

D'US Esch war ganz gutt an de Match komm an huet mat vill Tempo gespillt wat déi Déifferdenger iwwerrascht hat. D'Gäscht waren awer äsikal virum Gol a konnten den 1:0 duerch de Leite Pereira no enger vun hiren eenzege Méiglechkeete schéissen.

No der Paus hunn déi Déifferdenger de Match dann dominéiert mee e weidere Gol sollt hinnen net geléngen. An der 71. Minutt huet de Buch en Eelefmeter just op d'Lat geschoss. An der 80. Minutt war et dee nämlechten deen eleng op de Gol gelaf ass mee am Golkipper säi Meeschter fonnt huet.

Swift Hesper (EP) - Jeunesse Kanech (EP) 5:0

De Swift huet vun Ufank un den Toun uginn, ouni sech awer konkret Golgeleeënheete kënnen erauszespillen. Dat huet d'Gäscht an d'Partie bruecht an esou hat Kanech déi eng oder aner Chance virum Hesper Gol. Um Enn vun der 1. Hallschecht war et allerdéngs d'Heemekipp, déi mat enger Féierung vum Punkt aus an d'Paus goe kann.

An den zweete 45 Minutten huet Hesper de Kanecher dann awer keng Chance méi gelooss a praktesch aus dem Stadion geschoss. 2 Minutte ware gespillt wéi den Olivier Marques den 2:0 konnt schéissen. Nëmmen 8 Minutten drop huet de Babit mat sengem 2. perséinleche Gol vum Dag den 3:0 markéiert. Zwee weider Goler duerch de Fréderic Marques (79.') a Perez (84.') hunn de Match dunn endgülteg entscheet.

© Raoul Michels

FC Monnerech (EP) - Fola Esch (ND) 5:3 n.E.

Am groussen a ganzen war d'Fola an der éischter Hallschent di dominanten Ekipp ouni allerdéngs all ze geféierlech virum Gol opzetauchen. Den Klassenënnerscheed war phaseweis ze gesinn mee och déi Monnerecher konnte sech kuerz virun der Paus nach e puer Chancen erausspillen.

Monnerech war awer och no der Paus gutt am Match a konnten sech gutt Chancen erausspillen. An der 66. Minutt ass hinnen dann och den 1:1 gelongen. No enger schéine Flank vum Di Rosa huet de Macedo Goncalves den 1:1 geschoss.

Am Eelefmeterschéissen hu bei der Fola de Caron an de Mersch verschoss a soumat gewënnt Monnerech a steet an der 1/4-Finall.

SC Beetebuerg (D1) - Victoria Rouspert (ND) 0:3

Ouni Goler ass et zu Beetebuerg an d'Paus gaangen. Rouspert hat vun Ufank u vill Drock gemaach a war tëschnzäitlech no drun um éischte Gol. Mat der Zäit stoung d'Lokalekipp hannen awer ëmmer besser a konnt och ëmmer méi dergéint halen a sech vereenzelt och Golchancen erausspillen.

Och no der Paus ass Rouspert déi besser Ekipp bliwwen a konnten elo dann och dës Iwwerleeënheet a Goler ëmmënzen. An der 60. Minutt war et de Valente dee seng Ekipp a Féierung brénge konnt. No 75 Minutten konnt den agewiesselten Weirich mam 2:0 fir d'Virentscheedung suergen a ganz zum Schluss war et dann nach eng kéier de Weirich dee mam 3:0 de Match endggülteg entscheet huet.