Dës Woch war zu Östersund a Schweden den Optakt vum Biathlon. Op déi 2. Plaz koum d'Schwäiz viru Schweden.

An enger spannender Course bei staarkem Schnéifall war et bis zum Schluss enk wou sech 4 Ekippen ëm d'Victoire gestridden hunn. Um Enn waren et dann déi staark Norweger mam Karoline Knotten, Ingrid Tandrevold, Tiril Eckhoff an Marte Roeiseland déi sech duerchetze konnten. Op déi 2. Plaz mat engem Retard vun 8,5 Sekonnen koum d'Schwäiz mat de Leeferinnen Elisa Gasparin, Selina Gasparin, Aita Gasparin a Lena Haecki. 3. a mat engem Réckstand vun 10,2 Sekonnen gëtt d'Heemekipp aus Schweden (Linn Persson, Elvira Oeberg, Mona Brorsson, Hanna Oeberg).