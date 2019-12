Um Mëttwochowend sinn déi lescht Entscheedungen an der Chmapions-League-Gruppephas gefall.

Bayern München konnt sech mat 3:1 géint Tottenham behaapten. D'Revanche vun de Spurs no der batterer 2:7-Heemdefaite am Allersmatch ass deemno net gegléckt. Iwwerdeems huet Atlético géint Lok. Moskau gewonnen an zitt domat nieft Juventus an den nächsten Tour an - Leverkusen muss an d'Europa League.

Iwwerraschend ass Atalanta Bergamo an d'1/8-Finall vun der Kinneksklass agezunn. D'Italiener hunn an der Ukrain géint Donetsk gewonnen a sech domat d'Plaz 2 am Grupp C geséchert.

Wie sech fir den nächsten Tour qualifizéiere konnt:

Grupp A: PSG, Real Madrid

Grupp B: Bayern, Tottenham

Grupp C: Man. City, Atalanta

Grupp D: Juventus, Atlético

Schonn en Dënschdeg koumen dës Ekippe weider:

Grupp E: Liverpool, Napoli

Grupp F: Barcelona, Dortmund

Grupp G: Leizpig, Lyon

Grupp H: Valencia, Chelsea

Grupp B

Bayern - Tottenham 3:1

1:0 Coman (14'), 1:1 Sessegnon (20'), 2:1 Müller (45'), 3:1 Coutinho (64')

Am Toppmatch vum Grupp B tëscht Bayern München an Tottenham goung et ëm eng Revanche fir d'Spurs. Si wollten déi batter 2:7-Defaite aus dem Allersmatch mat enger gudder Performance nees guttmaachen. D'Bayern hunn an der Liga zweemol verluer a sinn deemno ugeschloen an de leschte Match vun der Gruppephas gaangen. De FCB huet den Tempo vun Ufank uginn an Tottenham an der éischter Véierlsstonn domat d'Liewe schwéier gemaach. No 14 Minutte konnt de Coman fir Bayern de Score opmaachen.

Den 1:0 fir Bayern duerch de Coman Fir den 1:0 huet de franséische Weltmeeschter mat engem secke Schoss an de laangen Eck gesuergt.

Mam 1:0 fir den däitsche Rekordmeeschter war de Match richteg lancéiert, et goung op an of. An der 20. Minutt konnten d'Spurs dunn och äntweren an duerch de Sessegnon den 1:1-Ausgläich schéissen. De Buteur vum 1:0, de Coman, huet iwwerdeems kuerz drop misse wéinst enger Blessur ausgewiesselt ginn.

Den 1:1 fir Tottenham duerch de Sessegnon Kuerz drop huet déi englesch Vedette den 1:1 markéiert.

Bayern war nom Ausgläich déi besser Ekipp an hat weider Golgeleeënheet fir an den Avantage ze kommen - kuerz virun der Paus war et dunn esou wäit. An typescher Müller-Manéier konnt de fréieren däitschen Nationalspiller den 2:1 schéisse, dat nodeems dat ronnt Lieder vum Potto zeréck an d'Feld geflunn ass.

Den 2:1 fir Bayern duerch de Müller Bayern war an der 1. Hallschecht déi besser Ekipp a konnt sech mam 2:1 belounen.

Nom Säitewiessel huet den däitsche Rekordmeeschter weider den Toun uginn an et huet dono ausgesinn, wéi wann Tottenham och de Retourmatch erëm géing verléieren. Wéi dunn nach de Coutinho mat engem gefillvolle Schoss den 3:1 markéiert huet, louchen all englesch Hoffnungen um Buedem.

Den 3:1 fir Bayern duerch de Coutinho De Brasilianer huet de Ball an de laangen Eck gedréint.

An der leschter Véierelsstonn war d'Loft e Stéck wäit eraus. D'Bayern hu just nach dat gemaach, wat se hu misse maachen. Bei Tottenham louch de Rimm schonn zanter längerer Zäit erof. Um Enn gouf et also eng verdéngte Victoire fir den FCB.

Olympiakos - Roude Stär Belgrad 1:0

1:0 El Arabi (87')

D'Griiche vum Olympiakos Piräus wollten am eegene Stadion wannen, fir nach op d'Plaz 3 an domat an d'Europa League ze sprangen. Dem Roude Stär ass awer ee Punkt duergaangen, fir dës Plaz ze verdeedegen. Eng 1. Hallschecht ouni Goler goung mat engem 0:0 an d'Paus. Och nom Säitewiessel ware Goler eng Mangelwuer. 3 Minutte viru Schluss huet den El Arabi d'Griichen erléisst a mat sengem Gol fir déi 3. Tabelleplaz fir den Olympiakos gesuergt.

De Resumé vun Olympiakos géint de Roude Stär Belgrad D'Griiche konnte sech an de leschte Spillminutten déi 3. Tabelleplaz kropen.

Grupp A

PSG - Galatasaray 5:0

1:0 Icardi (32'), 2:0 Sarabia (35'), 3:0 Neymar (47'), 4:0 Mbappé (63'), 5:0 Cavani (83')

Am Parc des Princes zu Paräis stounge sech de Gruppenéischten aus dem Grupp A, de PSG, a Galatasaray géintiwwer. D'Tierke wollte mat enger Victoire nach de Sprong op déi 3. Plaz an d'Europa League packen. Fir d'Paräisser goung et ëm net méi vill. An awer war et de PSG, dee séier an der Partie fir kloer Verhältnisser gesuergt huet. Um Enn goung de Match mat 5:0 aus a Gala war eliminéiert.

Club Bruges - Real Madrid 1:3

0:1 Rodrygo (53'), 1:1 Vanaken (55'), 1:2 Vinicius (64'), 1:3 Modric (90'+1)

Änlech Viraussetzunge goufen et och bei eisem belschen Noper zu Bruges. D'Gäscht vum Real ware virun der leschter Partie scho sécher am nächsten Tour a Bruges wollt virum eegene Public wannen, fir sech esou déi 3. Plaz ze kropen. An der éischter Hallschecht hunn d'Belsch d'Null hanne gehalen, eréischt am 2. Duerchgang konnten déi Kinneklech an Avantage goen. D'Äntwert vu Bruges koum quasi am Géigenzuch. Am weidere Verlaf vum Match konnt Real op en Neits markéieren an domat de Match um Enn fir sech entscheeden. Fir Bruges ass eng 3. Tabellepositioun an eng Plaz an der Europa League erausgesprongen.

De Resumé vun de Matcher aus dem Grupp A PSG huet Gala iwwerrannt a Real konnt zu Bruges wannen.

Grupp C

Dinamo Zagreb - Man. City 1:4

1:0 Olmo (10'), 1:1, 1:2, 1:3 Garbiel Jesus (34', 50', 54'), 1:4 Foden (84')

City war virun der leschte Partie an der Gruppephas sécher de Gruppenéischten. Fir all déi aner 3 Ekippen ass et nach ëm ganz vill gaangen - notamment hat d'Zagreb d'Chance nach op déi 2. Plaz ze sprangen. D'Kroate sinn och gutt mat engem fréien 1:0 gestart, kruten awer séier de Wand aus de Seegele geholl. D'Skyblues hunn opgedréint an an der Folleg véiermol getraff.

Shakhtar Donetsk - Atalanta 0:3

0:1 Castagne (66'), 0:2 Pasalic (80'), 0:3 Gosens (90'+4)

Showdown am Grupp C och bei dem anere Gruppematch. Donetsk hat virum eegene Public alles an der eegener Hand an huet misse wannen, fir sécher an d'1/8-Finall anzezéien. Ma d'Italiener haten awer och nach d'Chance op d'Weiderkommen. Bergamo war an der Champions League bis elo esou eppes wéi dat klengt Gallierduerf, dat sech géint gréisser Veräiner reegelméisseg behaapte kann. Abee och um Mëttwoch konnt Atalanta nees zouschloe a sech mat enger 3:0-Auswäertsvictoire eng Plaz am nächsten Tour sécheren

De Resumé vun de Matcher aus dem Grupp C Atalanta Bergamo huet Geschicht geschriwwen a steet ënnert de beschte 16 an Europa. City huet géint Zagreb näischt ubrenne gelooss.

Grupp D

Leverkusen - Juventus 0:2

0:1 Ronaldo (75'), 0:2 Higuain (90'+2)

Déi Al Damm vun der Juve konnt befreit zu Leverkusen opspillen, schliisslech waren d'Italiener virum leschte Spilldag an der Gruppephas scho sécher 1. an der Tabell. Fir d'Werkself goung et awer nach ëm vill. Mat engem Erfolleg an engem gläichzäitege Punkteverloscht vun Atlético géint Moskau, war fir déi Däitsch déi 2. Plaz nach dran. Leverkusen huet an den éischte 45 virum eegene d'Public d'Null gehalen, esou goung et mat engem 0:0 an d'Paus. D'Spiller vu Leverkusen hu sécherlech d'Resultat vum Atlético am anere Match am A behalen a gesinn, datt d'Spuenier virlouchen. Um Enn sollt eng 3. Plaz an domat d'Europa League fir d'Werkself eraussprangen. D'Partie ass iwwerdeems mat engem Succès fir d'Juve ausgaangen.

© Bob Leven

Atlético - Lok. Moskau 2:0

1:0 Joao Felix (17'), 2:0 Felipe (54')

D'Ekipp vum Trainer Simeone huet an der Partie géint Moskau missen hir Hausaufgabe maachen a gewannen, fir sécher am nächsten Tour ze stoen. Atlético hat an den éischten 20 Minutten 2 Eelefter, dovun ass awer just een eragaangen. Et war déi portugisesch Vedette Joao Felix, déi fir d'Colchoneros verwandele konnt. Domat war si op 1/8-Finall-Kurs. Wéi de Felipe nom Säitewiessel fir seng Faarwen een drop gesat huet, war d'Partie entscheet an Atlético en Tour weider.