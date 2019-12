Terminus fir den F91 an der Gruppephas vun der Europa League. Diddeleng huet en Donneschdegowend säi leschte Match op europäeschem Plang gespillt.

No den éischte 45 Minutte stoung et nach ëmmer 0:0. Bis heihinner hat den F91 Diddeleng zwar méi vum Match, ma et war hinnen net gelongen, ee Gol ze schéissen. Nom Säitewiessel krut Qarabag dunn eng giel-rout Kaart an dono konnt den F91 Diddeleng dann och dovunner profitéieren, fir a Féierung ze goen, dat an der 63. Minutt duerch de Bougrine. An der 91. Minutt sollt et dunn awer ganz batter ginn, well do konnt de Gueye fir d'1:1-Schlussresultat suergen. Den F91 Diddeleng schléisst dës Campagne also um Enn mat 4 Punkten of a lant domat gläichzäiteg op der 4. Plaz.

Dynamo Kiew ass am leschte Match op Lugano getraff. Hei war de Gerson Rodrigues iwwerhaapt net am Kader. D'Partie ass mat 1:1 op en Enn gaangen an ass domat eliminéiert.

De Christopher Martins ass iwwerdeems mat de Young Boys vu Bern op Glasgow bei d'Rangers gereest. Dëse Match ass awer eréischt um 21 Auer ugepaff ginn.

D'Ekipp aus der Forge du Sud wollt sech mat enger anstänneger Leeschtung aus der Gruppephas vun der Europa League verabschiden, dat huet op alle Fall den Trainer Crasson e Mëttwoch virum Match op der Pressekonferenz annoncéiert. Allerdéngs war en Donneschdeg selwer den Diddelenger Trainer gespaart, esou dass de Lehit Zeghdane d'Ekipp vun der Säitelinn aus dirigéiert huet. Ma mam Danel Sinani war och ee ganz wichtege Spiller fir de Match am Aserbaidjan gespaart.

Qarabag huet an der Ufanksphas vum Match direkt immens vill Drock gemaach an hat schonns an der 4. Minutt no engem Feeler vum Kobe Cools d'Chance, a Féierung ze goen. No knapp 10 Minutten ass den F91 dunn awer och besser an dëse Match erakomm an och si hu sech elo Chancen erausgespillt.

Am weidere Verlaf vun der éischter Hallschent war den F91 wuel déi besser Ekipp, ma richteg gutt Chancen, ausser eng vum Bettaieb, hate si net wierklech. Vu Qarabag war bis op e puer Konterattacken net vill ze gesinn. Beim Stand vun 0:0 sinn dunn och d'Säite gewiesselt ginn.

Direkt nom Säitewiessel krut de Qarayev dunn déi giel-rout Kaart, esou dass den F91 Diddeleng vun deem Moment un an Iwwerzuel war.

An der 56. Minutt sollt Diddeleng dunn eng éischte Kéier vun där Iwwerzuel profitéieren. Do war et nämlech de Bettaieb, deen de Ball an de Gol geschoss hat. Den Arbitter hat allerdéngs op Abseits entscheet. An der Widderhuelung huet een allerdéngs gesinn, dass de buteur vum F91 net am Abseits stoung, ma nawell huet de Gol net gezielt.

7 Minutte méi spéit war de Ball dunn awer eng weider Kéier am Gol vu Qarabag gelant an déi Kéier huet en och gezielt. Do war et nämlech de Sabir Bougrine, deen de Lëtzebuerger Vertrieder a Féierung brénge konnt.

Den F91 huet och nom 1. Gol weider den Toun uginn, et huet een awer och gemierkt, dass d'Spiller vum amtéierende Lëtzebuerger Champion lues awer sécher midd ginn.

Déi Diddelenger stounge sech um Enn selwer am Wee, hu vir ëmmer nees ze vill Bäll verluer an esou konnt Qarabag an der 91. Minutt eng decisiv Konterattack lancéieren. De Gueye hat dat dunn och äiskal bestrooft an den Ausgläich markéiert, esou dass den F91 sech um Enn mat nëmmen 1 Punkt muss zefridde ginn.

