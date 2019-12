En Donneschdeg den Owend war den Ofschloss vun der Gruppephas an der Europa League. Hei den Iwwerbléck.

Gladbach gouf duerch ee Géigegol an der 90. Minutt eliminéiert. Och fir de Gerson Rodrigues an de Christopher Martins ass d'Europa League eriwwer fir dës Saison, well weder Kiew nach Bern konnt sech fir déi nächst Ronn qualifizéieren.

Grupp A

Weider: FC Sevilla, APOEL Nikosia

Eraus: Qarabag Agdam, F91 Diddeleng

Grupp B

Weider: FF Malmö, FC Kopenhagen

Eraus: Dinamo Kiew, FC Lugano

Grupp C

Weider: FC Basel, FC Getafe

Eraus: FK Krasnodar, Trabzonspor

Grupp D

Weider: ASK Linz, Sporting Lissabon

Eraus: PSV Eindhoven, Rosenborg

Grupp E

Weider: Celtic Glasgow, CFR Cluj

Eraus: Lazio Roum, Stade Rennes

Grupp F

Weider: FC Arsenal, Eintracht Frankfurt

Eraus: Standard vu Léck, Vitoria Guimaraes

Grupp G

Weider: FC Porto, Glasgow Rangers

Eraus: Young Boys Bern, Feyenoord Rotterdam

Grupp H

Weider: Espanyol Barcelona, Ludogorets

Eraus: Ferencvarosi Budapest, ZSKA Moskau

Grupp I

Weider: KAA Gent, WfL Wolfsburg

Eraus: AS Saint-Etienne, FC Olexandriya

Grupp J

Weider: Istanbul Basaksehir, AS Roum

Eraus: Borussia Mönchengladbach, Wolfsberger AC

Grupp K

Weider: SC Braga, Wolverhampton Wanderers

Eraus: Slovan Bratislava, Besiktas Istanbul

Grupp L

Weider: Manchester United, AZ Alkmaar

Eraus: FK Partizan Belgrad, FC Astana

