Fir d'drëtte Kéier schonn huet e Freideg déi Lëtzebuerger Futtball-Federatioun de Match tëscht der Millebaach an dem Racing an der BGL Ligue ofgesot. D'Partie vum 13. Spilldag gëtt elo am Ufank vun der Réckronn nogeholl.

