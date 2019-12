No engem 0:2 Réckstand huet sech den Adrian Lewis an engem spannendem Match nach mat 3:2 konnten duerchsetzen a steet an der 3. Ronn vun der Darts-WM.

Den zwee-fachen Darts-Weltmeeschter Adrian Lewis huet sech ganz schwéier gedoen a konnt nëmme knapps enger Néierlag aus dem Wee goen. Géint de Spuenier Cristo Reyes louch de Britt virun 3000 Léit am Ally Pally mat 0:2 a Réckstand. No an no huet de Weltmeeschter vun 2011 an 2012 awer ëmmer besser geworf. Um Enn sollt hien dëse Match mat 3:2 wannen an an déi 3. Ronn anzéien.