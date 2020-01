Nodeems en Dënschdeg den Owend Manchester City e grousse Schratt a Richtung Finall gemaach huet, war e Mëttwoch den Owend eng weider Halleffinall.

An zwar war et den Allersmatch tëscht Leicester City an Aston Villa.

An der 28. Minutt war et Aston Villa, déi den éischte Gol vun der Partie markéiere konnten, dat obwuel Leicester laang d'Partie dominéiert hat. Et war de Frédéric Guilbert, deen no enger Pass vum Ghazi, seng 2 Géigespiller stoe léisst an den 1:0 fir Aston Villa markéiert. Bei dësem Stand ass et dunn och no 45 Minutten an d'Kabinne gaangen, woubäi kuerz virun der Paus bal den 2:0 duerch de Konsa fir Aston Villa entstane wier.

Och no der Paus huet Leicester weider Drock gemaach a wollt den Ausgläich. No 74 Minutte war et dann endlech souwäit an de Kelechi Iheanacho, dat nodeems Aston Villa e Fräistouss schwaach ausgefouert hat an sou eng Chance an de géigneresche Gol entstanen ass, déi dunn och vum Iheanacho ausgenotzt gouf.

Beim 1:1 ass et dann och am Allersmatch vun der Halleffinall bliwwen.