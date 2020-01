Am Kader vun der 3. Editioun vum Kayser Cup war d’Traditiounsekipp vum 1. FC Kaiserslautern dëse Weekend zu Rouspert an der neier Sportshal op Besuch.

Bei deem eenzegen Halen-Turnéier hei am Land, wou mat Bandë gespillt gëtt, si si an engem Gala-Match op d’All-Stars vum lokalen FC Victoria getraff. An ee Mann huet do net dierfe feelen.

An dat war keen anere wéi de Jeff Strasser, dee fir d'Traditiounsekipp vum 1. FCK gespillt huet. Den aktuellen Trainer vun der Fola huet fir d'Rout Däiwelen 81 Matcher an der 1. Bundesliga gespillt a 7 Goler geschoss.

E Spiller, mat deem den Jeff Strasser deemools zesummen an der Ekipp gespillt huet, war den Thomas Riedl. Och dee stoung nom Match um RTL-Mikro Ried an Äntwert, deen de Gala-Match genoss huet. Hie gouf mat de rouden Däiwelen an der Saison 97/98 Champion an der 1. Bundesliga an huet an der Saison 95/96 d'Coupe gewonnen.

Déi néi Sportshal zu Rouspert gouf am Januar 2018 ageweit an zanterhier, gëtt dësen Halen-Tournoi mat Banden "Am Bongert" organiséiert. Ëm déi 80 Ekippe waren am Ufank mat dobäi. Elo bei der 3. Editioun waren 117 Ekippen ageschriwwen. Fir d’Organisatioun en absolutten Erfolleg.

Um Enn huet den 1. FC Kaiserslautern de Gala-Match gewonnen, mee d'Resultat war zweetrangeg.

Mat 202 Matcher huet de Kayser-Cup säi Pensum esou gutt ewéi erreecht. Vill méi Ekippe ka Rouspert net méi ophuelen, wann ee bedenkt, dass d'Matcher moies um 10 Auer ugefaangen hunn a bis spéit an d'Nuecht gedauert hunn.