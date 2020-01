Zanter 2018 gëtt et d'Dammen-Ekipp vum Tornado Lëtzebuerg. Iwwert den Zoulaf kënnen déi Responsabel sech net bekloen.

Am Ganze si momentan 20 bis 25 Spillerinnen am Veräin. De Christophe Hernandez an de George Scheier kënnen den Ament op e Kär vu 15 Äishockey-Spillerinnen zielen, déi op all Training mat dobäi sinn. Zwee Mol d’Woch trainéieren d'Äishockeyspillerinnen. Och um Training, wou eng Ekipp vun RTL d'Damme vum Tornado Lëtzebuerg begleet huet, war eng potentiell nei Spillerin laanscht kucke komm an huet sech intresséiert um Äishockey gewisen. Fir den Ament gëtt awer nach wéineg Äishockey gespillt, de Fokus gëtt méi op d'Technik geluecht.

Déi Responsabel hunn d'Zil, an 2 Joer eng Dammen-Nationalekipp ze grënnen. Falls dëse Projet an d'Realitéit ëmgesat gëtt, géife si an der 3. Divisioun, ënnert anerem, géint Litauen, Bulgarien oder Hongkong spillen. Den Äishockey ass also net nëmme fir Männer reservéiert.

Ëm déi 600 Euro kascht d’Ekipement vun enger Spillerin. Déi Sue muss een awer net direkt ausginn. Falls een op de Goût komm ass, huet de Veräin natierlech d'Méiglechkeet, Material fir een Training ze léinen.