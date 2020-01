An Däitschland ass Bayern 30 Minutten an der 2. Hallschecht duergaangen, fir 4:0 géint d'Hertha ze gewannen.

Bundesliga

Paderborn - Bayer Leverkusen

Um 18.00 Auer.

Hertha Berlin - Bayern München 0:4

0:1 Müller (60'), 0:2 Lewandowski (73'), 0:3 Thiago (75'), 0:4 Perisic (84')

Den FCB huet missen, no de Succèse vun Dortmund a Leipzig e Samschdeg, e Sonndeg an der däitscher Haaptstad géint d'Hertha noleeën. An der 1. Hallschecht war et deemno just eng Ekipp, déi gespillt huet, an dat war den däitsche Rekordmeeschter - just d'Goler hunn an den éischte 45 Minutte gefeelt. Dës sollt sech awer séier nom Säitewiessel änneren. Op der Stonn huet de Müller de Score opgemaach, éier de Lewandowski mat engem Eelefter d'Resultat tëschenzäitlech op 2:0 eropgeschrauft huet. Den FCB war awer nach hongreg an huet nëmme kuerz drop duerch de Spuenier Thiago op 3:0 erhéicht. Den Tëppel op den I huet kuerz viru Schluss de Kroat Perisic mat dem 4:0 gesat.

Premier League

Burnley - Leicester 2:1

0:1 Barnes (33'), 1:1 Wood (56'), 2:1 Westwood (79')

Leicester City war géint den FC Burnley favoriséiert. Als 3. an der Tabell vum englesche Championnat wollt ee mat 3 Punkten uewe bäi bleiwen. No den éischte 45 Minutten huet dee Projet gutt ausgesinn - de Barnes huet d'Foxes nämlech mat 1:0 a Féierung bruecht. Nom Säitewiessel ass d'Partie du gekippt: d'éischt huet de Wood fir den 1:1-Ausgläich gesuergt a ronn 10 Minutte viru Schluss huet de Westwood de Match komplett gedréint.

Liverpool - Manchester United 2:0

1:0 van Dijk (14'), 2:0 Salah (90'+3)

D'Reds sinn dës Saison net ze stoppen a peile mat engem agreabele Virsprong an der Tabell de Championstitel un. De Wëllen, och géint United déi 3 Punkten anzestiechen, huet ee bei der Heemekipp vun Ufank u gesinn. Den Hollänner van Dijk huet no 14 Minutten de Score mat engem Käpper opgemaach, kuerz drop sinn zwee weider Goler gefall, ma dës goufen awer vum Video-Assistent zeréckgeholl. Esou goung et an déi 2. Hallschecht, an där d'Red Devils hu missen eppes um Spill änneren, wann een un der Anfield Road nach eng Kéier zeréck an de Match wéilt kommen. Liverpool huet den 1:0 awer souverän gehalen an an der 3. Minutt vun der Nospillzäit souguer nach een drop gesat.

Serie A

AC Milan - Udinese 3:2

0:1 Larsen (6'), 1:1, 3:2 Rebic (48', 90'+3), 2:1 Hernandez (72'), 2:2 Lasagna (85')

D'Rossoneri si schlecht géint d'Gäscht vun Udinese gestart. Fréi ass den AC am eegene Stadion a Réckstand geroden. D'Äntwert vun de Lombarde koum kuerz no der Paus an eng Véierlsstonn viru Schluss. Nodeems de Lasagna seng Faarwen zeréck an de Match bruecht huet, huet den Ex-Frankfurter Rebic mat sengem 2. perséinleche Gol vum Dag de Match entscheet.

Lecce - Inter Milan 1:1

0:1 Bastoni (72'), 1:1 Mancosu (77')

Inter hat géint Lecce vun Ufank un e schwéiere Stand, esou goung et no den éischte 45 Minutte mat engem 0:0 an d'Paus. An der 72. Minutt konnt de Bastoni dunn den 1:0 markéieren, ma d'Äntwert vun der Lokalformatioun koum just 5 Minutten drop. Domat hunn d'Interisti wichteg Punkten an der Lutte ëm den Titel géint d'Juve leie gelooss.

Genua - AS Roma

Um 18.00 Auer.

La Liga

Mallorca - Valencia 4:1

1:0 Raillo (7'), 2:0, 3:0 Budimir (22', 41'), 4:0 Rodriguez (79'), 4:1 Torres (82')

Valencia huet op der Balearen-Insel nawell eng zolidd Néierlag missen astiechen. No den éischte 45 Minutte louch ee schonn 0:3 hannen, den 2. Duerchgang ass net vill besser gelaf.

