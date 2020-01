D'Spillerin vun der Schéiss ass an der Finall op d'Claudine Schaul getraff, déi wéinst enger Blessur huet missen opginn.

Bei den Häre war et d'Finall zu Esch tëscht dem Chris Rodesch vum TC Schëffleng an dem Christophe Nickels vum TC Houwald. Den 1. Saz konnt sech de Rodesch mat 6:3 sécheren an och den 2. Saz war fir de Schëfflenger, dat mat 7:5