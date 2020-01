Am Slalom zu Kitzbühl an Éisträich wënnt de Schwäizer Daniel Yule virum Marco Schwarz an dem Clement Noel.

Am Slalom zu Kitzbühl an Éisträich konnt sech den Daniel Yule mat engem Virsprong vun 12 Honnertstel virum Éisträicher Marco Schwarz duerchsetzen. Drëtten gëtt de Fransous Clement Noel mat engem Retard vun 37 Honnertstel. Dëst ass déi 3. Victoire fir de Schwäizer an dëser Saison an déi éischt Victoire fir e Schwäizer am Slalom zu Kitzbühl säit 1968.

Nom 1. Duerchgang hat et allerdéngs ferm no enger Sensatioun gericht wéi de jonke Norweger Lucas Braathen mat der Nummer 34 op déi 1. Plaz gefuer ass an e Virsprong vun 33 Honnertstel virum Daniel Yule hat. Am zweeten Duerchgang hunn d'Nerven dann allerdéngs net ganz matgespillt an de Norweger kënnt schlussendlech awer nach ëmmer op eng fantastesch 5. Plaz.