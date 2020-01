An der éischter Halleffinall bei den Dammen konnt sech d'Amerikanerin Sofia Kenin mat 7:6 a 7:5 géint d'Ashleigh Barty aus Australien behaapten.

Domat stoung d'Kenin als éischt Finalistin vun den Australian Open 2020 fest.

An der 2. Halleffinall koum et zum Duell tëscht dem Simona Halep an dem Garbine Muguruza. Déi op Nummer 4 gesaten Halep konnt hirer Roll hei net gerecht ginn. D'Spuenierin Muguruza konnt sech mat 7:6 a 7:5 behaapten.

D'Finall gëtt also tëscht dem Sofia Kenin an dem Garbine Muguruza gespillt.