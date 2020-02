An der Nuecht op e Méindeg war zu Miami de 54. Super Bowl, d'Finall vun der 100. Saison vun der National Football League.

Am Hard Rock Stadium stounge sech d'Kansas City Chiefs an d'San Francisco 49ers géigeniwwer. Deemno eng richteg staark Offense géint eng richteg staark Defense.

Virum Match gouf et dann och nees vill Show fir d'Fans am Stadion an doheem virun der Tëlee, ënnert anerem huet d'Demi Lovato d'Nationalhymn gesongen.

Weider hat d'NFL sech och een extrae Video-Spot afale gelooss, deen herno live zu Miami am Hard Rock Stadium op en Enn gaangen ass. An de soziale Medie gouf et a kierzter Zäit dausende vu positive Reaktiounen op dës Intro.

Wat de Match ugeet, do war déi éischt Hallschent komplett ausgeglach an esou goung et mat engem Spillstand vun 10;10 an d'Paus. Ier et mat der zweeter Hallschent weidergoung, war et un der berüümter Halftime-Show, wou d'Shakira an d'Jennifer Lopez opgetruede sinn. Am 3. Véierel konnten d'49ers dunn op 20:10 dovunzéien, ma d'Ekipp vum Head Coach Andy Reid hat wéi ëmmer eng Äntwert parat. De Patrick Mahomes huet, nodeems hie virdrun 2 Interceptions geheit hat, zwou Touchdown-Päss geheit, esou dass si mat 24:20 am Avantage waren. D'49ers kruten nach d'Chance, fir de Match nees zu hire Gonschten ze dréinen, ma et sollt hinnen net méi geléngen. Am Géigendeel, d'Chiefs hunn a Persoun vum Williams nach een Touchdown gescored, esou dass d'Chiefs um Enn mat 31:20 gewannen.

Fir d'Kansas City Chiefs ass et den 2. Super Bowl, dee si gewannen. Deen éischten hate si am Joer 1969 gewonnen.

De Quarterback vun den Chiefs, de Patrick Mahomes, gouf dann och zum MVP vum Super Bowl gewielt.

Resumé vum Match

49ers erwëschen de bessere Start an de Match

D'Offense vun den Chiefs ass als éischt op den Terrain komm, ma d'Defense vun de 49ers huet do direkt gewisen, firwat si esou vill gelueft gi sinn, well si hunn direkt de Patrick Mahomes a Co. mat engem 3-and-out vum Terrain geschéckt. Am uschléissenden Drive hunn d'49ers vun hirem gudde Laf-Spill profitéiert, fir a gutt Feldpositioun ze kommen. Um Enn war et de Robbie Gould, deen ee Field Goal erageschoss huet, esou dass et 3:0 stoung.

Good as Gould.@49ers are on the board first with a 38-yard FG. #GoNiners



📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/vj3uXsXnkR — NFL (@NFL) February 2, 2020

Patrick Mahomes weist seng Klass

De Quarterback vun den Chiefs huet am zweeten Drive vu Kansas City gewisen, wat hie kann. Den MVP vun der leschter Saison huet e puer gutt Passen op säin Tight End Travis Kelce geheit an ass um Enn dann och nach selwer an d'Endzon fir den Tuchdown gelaf. De Kick vum Harrison Butker war och nach gutt, esou dass si mat 7:3 a Féierung gaange sinn.

Jimmy G geheit Interception, Chiefs baue Féierung aus

Direkt zum Ufank vum 2. Véierel dunn ee Big Play fir d'Defense vun de Kansas City Chiefs. Si hunn den Jimmy Garoppolo ënner Drock gesat an huet de Ball ewechgeheit an do war et de Breeland, deen de Ball interceptéiere konnt.

INTERCEPTION.



Breeland takes it back for the @Chiefs! #ChiefsKingdom



📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/HMA5XXYWO7 — NFL (@NFL) February 3, 2020

D'Chiefs-Offense konnt dësen décke Feeler vum Jimmy G awer net komplett ausnotzen, et sollt nämlech "nëmmen" fir e Field Goal duergoen, esou dass et 10:3 stoung.

Offensiv vun de 49ers kënnt un d'Rullen

Virun allem d'Lafspill huet elo richteg gutt funktionéiert bei der Ekipp vum Trainer Kyle Shanahan. De Rookie Deebo Samuel hat ee gudde Laf, de Raheem Mostert ass direkt zweemol richteg gutt gelaf an och den Tevon Coleman eemol. Weider huet den Jimmy G no senger Interception nees Confiance getankt an eng Pass op de Samuel gespillt fir en neien éischte Versuch an dunn esouguer nach eng Touchdown-Pass op de Fullback Kyle Juszczyk. Domat stoung et Mëtt vum 2. Véierel 10:10. Mat dësem Stand sollt et dann och an d'Paus goen.

FULLBACK TOUCHDOWN IN THE SUPER BOWL.@JuiceCheck44 stays on his feet for the TD reception! #GoNiners



📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/4PhoxTZjqh — NFL (@NFL) February 3, 2020

Halftime-Show mam Shakira an Jennifer Lopez

49ers-Offense an Defense schloen zou

Zum Ufank vun der zweeter Hallschent krut d'Offense vu San Francisco de Ball an no engem gudden Drive konnte si a Persoun vum Robbie Gould ee Field Goal markéieren. 3 Punkte fir d'49ers a Ballbesëtz fir d'Chiefs an do koum eppes, wat een net esou dacks gesäit. De Patrick Mahomes huet do nämlech eng Interception geheit, esou dass d'49ers de Ball direkt nees zeréck kruten.

The @49ers get an interception of their own!@Fred_Warner comes up with the takeaway. #GoNiners



📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/lUMQ3CLApu — NFL (@NFL) February 3, 2020

Dëst hu si äiskal ausgenotzt an zwar konnte si no dësem Feeler ee weideren Touchdown realiséieren, fir op 20:10 ze stellen. De Raheem Mostert war mam Ball an d'Endzon gelaf, nodeem de Kyle Juszczyk et esou just net an d'Endzon gepackt hat no enger gudder Pass vum Jimmy Garappolo.

Mostert continues his hot streak!



The @49ers lead 20-10! #GoNiners



📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/rSbO4QoGkj — NFL (@NFL) February 3, 2020

Nächst Interception vum Patrick Mahomes, keng Punkte fir 49ers

Ëmmer wann ee geduecht huet d'Offense vun den Chiefs géing un d'Rulle kommen, gouf et ee Réckschlag. De Patrick Mahomes huet nämlech no e puer gudde First Downs eng weider Interception geheit. D'49ers konnten déi Kéier awer net vun deem Feeler profitéieren, well si hu missen punten. Deemno koume Mahomes a Co. nees zeréck op den Terrain, dat mat ronn 9 Minutten nach op der Auer.

Mahomes, Hill, Kelce a Williams dréine Match fir Chiefs

Et huet elo eppes misse geschéie bei den Chiefs an et huet u sech nees guer net gutt ausgesinn. Si ware beim 3. Versuch a 15 Yards, wéi de Mahomes säi staarken Aarm ausgepaakt huet. Eng Pass iwwer méi wéi 50 Yards ass beim Tyreek Hill ukomm an esou ware si an der Redzone. No enger Pass Interference vun der Defense stounge si dunn direkt virun der Endzon an do huet de Mahomes dann och nach de Kelce an der Endzon fonnt, fir op 17:20 ze verkierzen.

Domat net genuch, d'Defense vun den Chiefs huet den Jimmy G a Co. mat engem 3-and-out vum Terrain geschéckt an esou koum d'Offense vu Kansas City nees op den Terrain an och an dësem Drive konnte si een Touchdown scoren. De Williams hat de Ball an d'Endzon gedroen. 24:20 fir d'Chiefs.

THE @CHIEFS TAKE THE LEAD!



Back-to-back scores put Kansas City on top! #ChiefsKingdom



📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/fMDm3iaqAS — NFL (@NFL) February 3, 2020

Chiefs gewannen de Super Bowl LIV

D'49ers waren elo mat nach 2 Minutten a 44 Sekonnen op der Auer nees um Zuch. Si hunn et awer net hikritt, fir nach eemol ze punkten. Si hunn de Ball esouguer nees missen ofginn an do war et den Damian Williams, deen dunn den Deckel drop gemaach huet. Hien ass nach eemol an d'Endzon gelaf an huet esou fir d'31:20-Schlussresultat gesuergt.