E Mëttwoch den Owend war d'Suite vun den Aachtelsfinallen am DFB-Pokal. Alleguerten d'Resultater ginn et hei.

DFB-Pokal

Bayer Leverkusen - VFB Stuttgart 2:1

Eréischt an der 71. Minutt gouf den 1. Gol an dëser Partie geschoss, dat awer duerch e Selbstgol vum Bredlow vu Stuttgart, sou dass et dunn 1:0 fir Bayer Leverkusen stoung. An der 83. Minutt huet et dunn eng zweete Kéier am Gol vu Stuttgart gerabbelt, dat no engem Gol vum Alario. Och wann nëmmen 2 Minutten drop, also an der 85. Minutt, dem Wamangituka den Uschloss fir Stuttgart geléngt, gewënnt Leverkusen zum Schluss 2:1.

SC Verl - 1. FC Union Berlin 0:1



Schwéier gedoen huet sech Union Berlin da géint den SC Verl aus der Regionaldivisioun. Hei huet et bis 4 Minutte viru Schluss gedauert, bis de klore Favorit aus Berlin den eenzegen an decisive Gol geschoss huet. Responsabel heivir war den Andrich. Um Schluss gewënnt Berlin knapp mat 1:0.

FC Bayern München - TSG Hoffenheim 4:3

Tëscht Bayern an Hoffenheim ass et e Mëttwoch den Owend da ganz spannend ginn. D'Partie huet direkt ongewéinlech mat 2 Selbstgoler ugefaangen. An der 8. Minutt war et de Boateng, deen den 0:1 markéiert, de Ball awer wéi gesot an den eegene Gol placéiert. An der 13. Minutt war et dann den Hübner vun Hoffenheim, dee Bayern e Gold schenkt, sou dass et no 13 Minutten 1:1 scho stoung. No 20 Minutten da war et de Müller dee fir den 2:1 fir Münche suergt an der 36. Minutt huet de Lewandowski souguer nach op 3:1 kënnen erhéijen. No der Paus huet et bis déi 80. Minutt gedauert, iert nach eemol de Lewandowski fir Bayern markéiere konnt. 2 Minutten drop ass et dem Dabbur gelongen, op 4:2 ze verkierzen. Hoffenheim ass souguer an der 92. Minutt mat engem weidere Gol vum Dubbur souguer nach u 4:3 erukomm, ma et ass dunn awer net méi duergaangen, fir zum Schluss nach auszegläichen.

1. FC Saarbrécken - SC Karlsruhe 5:3 (no Eelefmeter)

Sensationell Victoire da fir den 1. FC Saarbrécken. No 90 Minutten ass et an dëser Partie an d'Verlängerung gaangen. Nodeems och do kee Gold gefall war, hu sech béid Ekippe missten dem Eelefmeter stellen. An hei huet d'Regionalliga-Ekipp aus Saarbrécken d'Nerve behalen a konnt sech mat 5:3 géint d'Ekipp aus der 2. Liga duerchsetzen. Domadder huet dem Dirk Carlson seng Ekipp aus Karlsruhe eng batter Néierlag missten astiechen.

Frankräich: Ligue 1

AS Saint Etienne - Olympique Marseille 0:2

HSC Montpellier - FC Metz 1:1

