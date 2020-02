Bei den Dammen wéi bei den Hären goufen et keng Iwwerraschungen bei den 4x200 Meter an et konnte sech all kéiers d'Favoritten duerchsetzen.

Bei den Dammen waren et d'Dammen Thillen, Lefèvre, Kante a Bauer déi sech an enger Zäit vun 1 Minutt 46 Sekonnen an 30 Honnertstel duerchsetze konnten an domadder e Virsprong vun 4 Sekonnen a 15 Honnertstel op déi 2. Ekipp vum CSL haten.

Och bei den Hären gouf et eng ganz däitlech Victoire an dat vum C.A. Bieles mat de Leefer Saïdy, Bidaine, Evora Delgado an Weinandt an enger Zäit vun 1 Minutt 30 Sekonnen an 92 Honnertstel virun de Leefer vum C.A. Schëffleng.