Beim Indoor-Meeting zu Glasgow huet de Schwed Armand Duplantis fir d'zweete Kéier bannent enger Woch de Weltrekord am Stafhéichsprong verbessert.

An der Liichtathletik huet den Armand Duplantis e Samschdeg op en Neits de Weltrekord am Stafhéichsprong verbessert. Den 20 Joer ale Schwed huet säin eegene Weltrekord vum leschte Weekend bei engem Meeting zu Glasgow a Schottland ëm 1 Zentimeter op 6 Meter an 18 Zentimeter no uewe geschrauft.

Den Duplantis, dee Weltrekorder a quasi alleguer den Nowuesskategorien realiséiert huet, war virun enger Woch zu Torun a Polen mat 6,17 Meter een Zentimeter iwwert der 6 Joer aler Beschtleeschtung vum Fransous Renaud Lavillenie bliwwen.