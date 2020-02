Et ass déi lescht Saison vum Stade Josy Barthel, am Hierscht soll jo deen neien op der Cloche d'Or opgoen.

An awer gesäit et esou aus, wéi wann de Stadion op der Areler Strooss nach emol an de Genoss vun neiem Wuess kéim.

Dat nodeem jo réischt leschten November fir den Europa League Match vum F91 Diddeleng géint Apoel Nikosia neie Wuess ausgerullt gouf. An zanterhier just deen ee Match drop gespillt gouf.

Op Nofro wisou an wéini d'Stater Gemeng plangt de Wues op der Areler Strooss ze erneieren, kruten mir keng Äntwert.