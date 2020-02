En Dënschdeg den Owend war am Futtball d'Suite vun den Aachtelsfinallen an der Champions League.

Bayern München steet no enger klorer 3:0-Victoire un der Stamford Bridge schonns mat engem Been an der Véierelsfinall. Barcelona muss sech mat engem 1:1 zu Neapel zefridde ginn. Dierft duerch den Auswäertsgol awer mat enger besserer Ausgangspositioun an de Retourmatch goen.

FC Chelsea - FC Bayern München 0:3

An den éischte 25 Minutten hat Bayern de Match gréisstendeels ënner Kontroll. D'Gäscht si vun Ufank un aggressiv opgetrueden a wollten der Lokalekipp net vill Spillraum ginn. A Persoun vu Coman a Lewandowski hat den däitsche Rekordchampion an der Ufanksphas och richteg gutt Chancen.

No an no sinn d'Englänner dunn awer och besser an de Match komm. Déi richteg gutt Chancë gouf et awer fir si nach net. Am Spill no vir hu si dacks falsch Decisioune geholl oder hunn ze lues reagéiert.

Déi beschte Chance an der éischter Hallschent gouf et fir Bayern duerch den Thomas Müller. Deem säi Kappball sollt awer nëmmen op der Lat landen. Kuerz virun der Paus hat Chelsea dunn hir bescht Geleeënheet bis heihinner duerch de Marcos Alonso, den Neuer konnt de Ball awer paréieren.

Déi beschten Zeenen aus der 1. Hallschent An der éischter Hallschent sollt kee Gol falen, Chancë gouf et awer op béide Säiten.

Kuerz no der Paus dunn den 1:0 fir Bayern. No engem Ball an d'Spëtzt ass den Azpilicueta ausgerutscht, esou hat de Gnabry Plaz, huet eng Une-deux mam Lewandowski gespillt an dunn den 1:0 markéiert.

Den 1:0 fir Bayern duerch de Gnabry No enger Une-Deux mam Lewandowski konnt den däitschen Nationalspiller de wichtegen 1:0 markéieren.

Kuerz drop dunn esouguer den 2:0 fir d'Gäscht. Déi Kéier goung et ganz séier no vir, de Lewandowski huet de Gnabry an d'Déift geschéckt an deen ass virum Gol äiskal bliwwen a konnt an der 54. Minutt den 2:0 schéissen.

Den 2:0 fir Bayern duerch de Gnabry Op en Neits huet et no engem Zesummespill vum Gnabry a Lewandowski gerabbelt.

Bayern war an dëser Phas richteg staark a louch deemno verdéngt am Avantage. Vun Chelsea war net méi vill ze gesinn, ma defensiv hu si elo och Schwäche gewisen. An der 76. Minutt hunn d'Bayern dunn den Deckel drop gemaach. Den Alphonso Davies war op der lénkser Säit net ze stoppen an huet an der Mëtt de Lewandowski fonnt, deen op 3:0 stelle konnt.

Den 3:0 fir Bayern duerch de Lewandowski No zwou Virlage huet de polneschen Nationalspiller dann och nach eemol selwer getraff.

An der Schlussphas goung et nach vill hin an hier, de Marcos Alonso krut nach Rout, ma um Score sollt sech allerdéngs näischt méi änneren an esou wënnt Bayern um Enn souverän mat 3:0.

SSC Neapel - FC Barcelona 1:1

De Resumé vum Match tëscht Neapel a Barcelona Um Enn gouf et kee Gewënner. Béid Ekippen deele mat 1:1.

Den FC Barcelona huet vun Ufank un hiert typescht Spill opgezunn. Si hunn de Ball an den eegene Reie gehalen a probéiert Lächer an der Defense ze fannen. D'Hannerekipp vun Neapel stoung an der éischter Hallschent awer immens stabil, esou dass net vill ze maache war fir d'Ekipp ëm de Lionel Messi.

D'Haushäre waren hirersäits iwwer Konterattacke geféierlech. Haten awer och nëmmen eng richteg gutt Chance an der éischter Hallschent an déi hu si och genotzt. No enger hallwer Stonn konnt den Dries Mertens seng Ekipp duerch ee wonnerschéine Gol a Féierung bréngen. Mam Stand vun 1:0 goufen dann och d'Säite gewiesselt.

An der zweeter Hallschent war et dunn nees dat nämmlecht Bild. Barcelona mat vill Ballbesëtz, ma kaum Chancen. An der 57. Minutt hu si dunn awer e Lach an der Defense fonnt. De Semedo huet de Ball opgeluecht fir de Griezman an deen huet aus kuerzer Distanz getraff.

Nom Gol war Neapel dunn awer direkt zweemol ganz geféierlech. Fir d'éischt war et den Insigne, deen zwee Defenseure stoegelooss huet an dunn aus spatzem Wénkel net markéiere konnt. Kuerz dono stoung de Callejon eleng virum ter Stegen, ma och hei konnt de Golkipp vu Barcelona paréieren.

De Rescht vum Match ass net méi esou vill geschitt, bis op eng giel-rout Kaart fir den Arturo Vidal, esou dass et um Enn mat engem 1:1 op en Enn geet. Deemno eigentlech ee gutt Resultat fir den FC Barcelona, déi sech awer wuel méi erwaart haten.