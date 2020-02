En Donneschdeg sinn d'Halleffinalle an der Coupe am Handball. Am éischte Match konnt sech do Dikrech kloer géint Esch duerchsetzen.

Schonn an der Paus haten d'Dammen aus der Sauerstad e komfortabele Virsprong vu 15 Goler, beim Stand vun 17:2. No der Paus hu se e bëssi Tempo erausgeholl, wat d'29:6-Victoire awer ni a Gefor bruecht huet. 5 Goler Avance hat Diddeleng dogéint an der Paus géint de Museldall.

Handball Esch - Chev Dikrech 6:29

Vun Ufank un huet Dikrech gewisen, datt si an d'Finall wëlle kommen. 5:0 stoung et fir si no eppes méi wéi 7 Minutten, éier Esch dann duerch e 7-Meter zum éischte Gol komm sinn. Den zweete Gol hunn déi Escher an der 15. Minutt geschoss, dat fir den 2:8. Dono ass de Score an der éischter Hallschent nach just bei den Dikrecher geklommen, dat bis op 17 virun der Paus. Opfälleg waren hei d'Jill Zeimetz an d'Alina Molkova, déi béid 5 Mol getraff hunn.

Dikrech huet et déi zweet Hallschent méi gemittlech ugoe gelooss. No 45 Minutten hate si hiren Avantage weider ausgebaut, dat op 23:4. Och an der leschter Véierelsstonn sinn net méi vill Goler gefall. Esou wënnt Dikrech déi éischt Halleffinall kloer mat 29:6 géint den Handball Esch.

HB. Diddeleng - HB Museldall

De Museldall war déi éischt Hallschent ze hektesch an war och déi eng oder aner Kéier mat der Decisioun vun den Onparteieschen net zefridden. Diddeleng dogéint huet dës Hallschent méi besënne gespillt a konnt sech esou och en Avantage vu 5 Goler erausspillen. 15:10 stoung et fir den HBD no 30 Minutten.

Nom Säitewiessel dann eng manner schéin Zeen. Eng Spillerin vum Museldall huet misste vum Terrain gedroe ginn, datt no engem Tempo-Géigestouss an engem Foul vun enger Diddelenger Spillerin, déi dofir 2 Minutte gesinn huet. Déi Iwwerzuel huet de Museldall ausgenotzt an ass op 16:13 bäikomm. Si konnte de Virsprong esouguer nach op 2 verkierzen ma dunn huet den Trainer vun Diddeleng en Time Out geholl, esou datt seng Spillerinne sech konnte fänken. Datt hunn d'Meedercher och gemaach a sech séier nees e komfortabelen 23:17 Virsprong erausgeschafft, dat 15 Minutte viru Schluss.