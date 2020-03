D'Luxrollers goufen 1987 gegrënnt a spillen am däitsche Championnat an der Regionalliga Mitte.

Hir Heemmatcher ginn am Rehazenter hei um Kierchbierg ausgedroen. E Sonndeg goung et géint d'Rolling Devils vu Kaiserslautern. D'Lëtzebuerger sinn direkt gutt an de leschten Heemmatch vun dëser Saison komm a konnte sech mat engem 8:0 ofsetzen. No engem Time out vu Kaiserslautern sollten d'Luxrollers an e klengt Lach falen an d'Ekipp aus Rheinland Pfalz konnt op 8:6 verkierzen.

Lo war et dann un de Lëtzebuerger, fir hirersäits en Temps mort ze huelen. D'Luxrollers hu sech rëm erkritt a sou stoung et nom éischte Véierel 17:8 fir d'Luxrollers. Si hu gutt ronderëm gespillt an ëmmer erëm de fräie Matspiller ënnert dem Kuerf fonnt. Virun allem de Philippe Wozny mat der Nummer 14 konnt an dësem éischte Véierel iwwerzeegen an huet 12 vun de 17 Lëtzebuerger Punkte geschoss. Hie sollt mat 27 Punkten och den Topscorer vum Match sinn. Bis zur Paus sollt den Ecart du méi oder manner konstant bleiwen a sou goung et mat 28:20 an d'Paus.

No der Paus sollt et net méi sou gutt lafe fir d'Heemekipp. Kaiserslautern konnt dovunner profitéieren a mat engem 6:0 op 28:24 verkierzen. 5 Minutten huet et am 3. Véierel gedauert, bis d'Luxrollers hiren éischte Kuerf geschoss hunn. D'Gäscht hu vill besser gespillt, wéi nach an der éischter Hallschent an et de Lëtzebuerger schwéier gemaach, fir bis ënnert de Kuerf ze kommen. Bei de Lëtzebuerger ass net méi vill zesummegelaf an och aus der Distanz hu si net méi gutt getraff. Am leschte Véierel sinn d'Lëtzebuerger nervös ginn a Kaiserslautern ass ëmmer méi no u si erukomm. D'Rolling Devils hunn eng ganz aggressiv Defense gespillt an d'Lëtzebuerger hunn an dëser zweeter Hallschent nëmmen nach 16 Punkte geschoss. 4 an eng Minutte viru Schluss waren d'Rolling Devils dunn eng éischte Kéier vir. D'Lëtzebuerger hunn de Kuerf einfach net méi getraff an an der Schlussphase och 9 Fräiwërf laanscht geschoss.

Um Enn verléieren d'Luxrollers hire leschten Heemmatch vun der Saison ganz knapp mat 44:46.