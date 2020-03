Beim Veräin vum Lëtzebuerger Futtballnationalspiller Leandro Barreiro gëtt et momentan kee Corona-Fall.

Beim Veräin vum Leandro Barreiro gëtt et momentan kee Corona-Fall. De Comité, mam Rouven Schröder, Stefan Hofmann a Dr. Jan Lehmann, huet en Donneschdeg an der Mëttesstonn op eng Pressekonferenz invitéiert, fir iwwert déi aktuell Situatioun beim Club aus der däitscher Bundesliga ze schwätzen.

Première mat 1. Online-PK

Et war eng Premier an der Geschicht vu Mainz 05, well d'Pressekonferenz gouf online gestreamt. D’Journaliste konnten hir Froe per Video-Chat stellen.

Zanter en Dënschdeg sinn de Leandro Barrerio a seng Coequipieren am „Home-Office“. Si kruten en Trainingsprogramm, fir esou gutt wei méiglech fit ze bleiwen, luede Resultater an eng Cloud an tausche sech all Dag mam Trainerstaff aus. Wéini nees Futtball gespillt gëtt, ass schwéier anzeschätzen. Et wier positiv, dass d’Europameeschterschaft verréckelt gouf. Esou wier Plaz am Summer geschaaft ginn, fir d’Championnat kënnen op en Enn ze spillen, wat keen onwichtege Faktor fir d’Iwwerliewe vum Veräin wier.

D’Corona-Kris an d’Interruptioun vum Spillbetrib wierkt sech negativ op de Futtball aus. Natierlech ginn et momentan méi wichteg Themen, wei d‘Gesondheet vun de Leit a wei ee versiche kann, d’Ausbreedung vum Virus anzedämme respektiv ze stoppen. Trotzdeem dierf een de wirtschaftlechen Aspekt net aus den Ae verléieren. Bleift e Fliger um Buedem, kascht dat Suen, esou ass et och am Futtball.

Soulaang de Ball net rullt, huet de Veräin keng Recetten.

Mainz 05 gouf an de leschten Deeg ëmmer genannt, wann et dorëms goung, wéi ee Club aus der däitscher Bundesliga virun engem finanzielle Kollaps steet. Fir de Moment wier awer alles an dréchenen Dicher. Och d’Aarbechtsplaze wiere garantéiert an d'Mäerz-Paie géifen zu 100% ausbezuelt ginn. Wann ee vum „Worst-Case“-Zenario ausgeet, an d’Bundesliga-Saison géif annuléiert ginn, géif dat Mainz tëschent 15 a 16 Milliounen Euro kaschten. „Dat géif eis natierlech wéi doen, awer mir wäerten et iwwerstoen“, sot de Mainzer Finanzchef Jan Lehmann. Dat bescht wier awer, dass d'Saison géif op en Enn gespillt ginn, och ouni Spectateuren, wann et net anescht méiglech ass, well „wann e Produkt net méi produzéiert gëtt, ka keng Entreprise iwwerliewen“ esou nach de Lehmann weider. Mainz generéiert nämlech 50% vun de Recetten iwwert d'Medien.

Et gëtt och e Grond, firwat d'Rheinhessen net op d'Demande vun der Press reagéiert hunn, fir eppes iwwert dëst Thema ze soen. „Mir wollten net an eng Glaskugel kucken. Kee vun eis konnt soen, wéi d’Situatioun sech entwéckelt. Dowéinst hu mir net op d’Ufroe reagéiert. Eppes dierf een definitiv net: Sech zu populisteschen Aussoe verféiere loossen!“, esou de Stefan Hoffman.

D’Spiller sinn op déi Responsabel duerkomm an hu preziséiert, dass si am Fall, wou et noutwendeg wier, op d’Paie géife verzichten.

Hei déi ganz PK am Replay: