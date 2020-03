E Samschdeg hätt sollen den uerdentleche Kongress vum Lëtzebuerger Olympesche Comité sinn.

Wéinst dem Coronavirus gouf deen awer och ofgesot. De Rich Simon huet sech awer mam President vum COSL, André Hoffmann, iwwer déi aktuell Situatiounen ënnerhalen.

COSL-President André Hoffmann / Rep. Rich Simon

Wéinst dem Coronavirus kann een den Ament vun enger nationaler an enger internationaler Situatioun schwätzen.

International geet et virun allem ëm d´Olympesch Spiller. Bis elo hält den IOC an och den Organisateur dru fest, dass d´Spiller am Juli 2020 zu Tokyo ufänken.

National steet de Sportbetrib den Ament komplett stëll. An dofir war e Samschdeg och de Kongress net. De President vum COSL, André Hoffmann seet, dass deen awer am Prinzip dëse Mount misst sinn a weist sech optimistesch:

"Eis Statute gesinn zwar vir, dass et bis Enn Mäerz misst sinn, hei si mir awer bei "höhere Gewalt" . Deementspriechend wäerte mir och keng nei Initiativ huelen, bis dass mir gesinn, dass alles am Grëff ass an d´Autoritéiten déi néideg Autorisatioune rëm ginn, fir sech kënnen ze versammelen. Ech ginn awer dovunner aus, dass mir dat nach virum Summer hikréien."

Den André Hoffmann hat geplangt, e Samschdeg op der Generalversammlung d´Verbänn iwwer d´Fortschrëtter ze informéieren, déi et bei de Budget-Allocatioune goufen.

"Déi mengen ech zwou Haaptkomponenten hunn: Dat eent ass, dass d´Verbänn elo och administrativ Plaze kënne besetzen an déi vun Regierungssäit finanziell ënnerstëtzt kënne ginn. Dass si sech deementspriechend besser kënnen opstellen. Zweet Saach dann och nach: Déi direkt Subsiden, déi d´Verbänn vum Staat kréien an déi anstänneg erhéicht gi sinn, soudass insgesamt d´Verbänn sech besser kënnen opstellen. Dat gëllt och fir de Comité Olympique, wou mir à court a moyen terme wëllen op 10 Leit kommen, wou mir vu 6 ausgaange sinn. Well mir och d´Aarbecht einfach net méi packen an et net méi fäerdegbréngen, nozekommen."

Och de LIHPS wollt den André Hoffmann op der Generalversammlung uschwätzen. No engem Joer Fonctionement ass ee ganz zefridden.