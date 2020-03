D`Äishockey-WM an der Schwäiz gouf wéinst dem Coronavirus ofgesot, dat huet déi international Äishockeyfederatioun IIHF e Samschdeg matgedeelt.

D'WM sollt vum 8. bis de 24. Mee zu Zürich an zu Lausanne sinn. Onkloer ass, ob d'Schwäiz d'Weltmeeschterschaft kann nohuelen. D'nächst Joer ass d'WM nämlech schonn a Wäissrussland an a Lettland. An och d'Organisateure bis 2025 sti scho fest.