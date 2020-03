D´Basket-Federatioun war den éischte Verband, deen d'Championnat wéinst dem Coronoavirus ofgesot huet.

En Donneschdeg war de Conseil vun der FLBB iwwer Videokonferenz zesummen an huet decidéiert, dass bei den Hären Esch Champion ass an dass den Titel bei den Dammen un Ettelbréck geet. Déi Responsabel hunn d'Tabell vum 15. Mäerz gekuckt, dat war den Dag wou d'Saison ofgebrach ginn ass.

Konter a Steesel steige bei den Hären of. Iwwerdeems Hesper a Walfer steigen.

Bei den Dammen ass d'Situatioun bësse méi komplizéiert. Wolz wëll net steigen an Hiefenech iwwerleet nach ob se wëllen an d'National 1 opsteigen.

Den CA huet och decidéiert, dass d'Finalle vun der Coupe virum Optakt vun der nächster Saison zu Keel gespillt ginn.

E Statement vum President vun der FLBB Henri Pleimling fënnt een um Site vun der FLBB.

Schreiwes vun der FLBB

Am Resumé bei den Hären:

Total League Hären:

Champion: Basket Esch

Ofsteiger an d'Nationale 2: AB Contern + Amicale Steesel

Nationale 2 Hären:

Opsteiger an d'Total League: Telstar Hesper + Résidence Walfer

Ofsteiger an d'Nationale 3: Wolz

Nationale 3 Hären:

Opsteiger an d'Nationale 2: Mamer

Notiz: East Side Pirates hunn den Opstig an d'Nationale 2 refuséiert, dofir bleiwe Munneref an Bascharage (punktgläich) an der Nationale 2.

Am Resumé bei den Dammen:

Dammen Total League:

Champion: Etzella Ettelbreck

Op- an Ofsteiger:

Wolz (1. an der Nationale 2) refuséiert den Opstig, Hiefenech (2.) muss nach eng Entscheedung huelen. Telstar muss dann eventuell décidéieren, op de Veräin bei den Dammen an der Total League bleiwe wëll.

EXTRA: Coupe-Finallen, déi nët konnte gespillt ginn, ginn nächst Saison zu Kayl aplaz vum Super-Cup gespillt, d'Gewënner kréien och ofiziell den "Coupe"-Titel 2019/20.