De Basketchampionnat ass definitiv eriwwer an zanter en Donneschdeg steet souguer fest, wie Champion ass a wien op- respektiv ofsteigt.

Rebound vum 27. Mäerz 2020

D'Basketfederatioun huet en Donneschdeg den Owend annoncéiert, datt de Basket Esch bei den Hären an d'Etzella bei den Damme Champion sinn. Bei den Häre fale Conter a Steesel an d'Nationale 2 a Walfer an Hesper steigen op.

Bei den Damme stoung den Op- an Ofstig en Donneschdeg aus verschiddene Grënn nach net fest, erkläert den FLBB-President Henri Pleimling. Am ganze Prozess, dee sech iwwert déi lescht 2 bis 3 Woche gezunn huet, ass et manner ëm de Champion, mä méi ëm den Op- an Ofstig gaangen. Mat der aktueller Formule, déi net geännert ka ginn, hat den CA keng aner Méiglechkeet, wéi d'Saison, wéi se aktuell gespillt gouf, ze validéieren. Et war een der Meenung, datt dës Saison net "fir d'Kaz" sollt gespillt gi sinn.

Wéi den Henri Pleimling all d'Decisiounen op Facebook an engem Video annoncéiert hat, waren d'Reaktiounen an de soziale Medien éischter manner gutt. Déi negativ Kommentare koumen do haaptsächlech iwwer Facebook. Perséinlech krut de President awer vill positiv Aussoe vu Leit, déi der Meenung waren, datt dëst richteg wier.

Eng Kommunikatioun virun e puer Wochen, an där et geheescht huet, d'Veräiner géife mat agebonne ginn, war dem Henri Pleimling no just op déi aktuell Saison bezunn, falls een déi kalennerméisseg kéint fäerdeg spillen. Well an der Decisioun ëm Op- an Ofstig an d'Titelen hätten d'Veräiner sech d'Käpp ageschloen an ënnertenee Kaméidi kritt. Esou ass et da méi einfach an "da si mir déi Béis. Dofir si mir och do" seet den Henri Pleimling.

Am Ufank vun nächster Saison soll a Plaz vum Supercup elo eng Aart Coupefinall zu Keel gespillt ginn. Och hei huet sech de positive Feedback a Grenzen gehalen. Dem FLBB-President no wier dat och keng Mussesaach, ma just eng Iddi. Domadder wollt een och en neie Veräin wéi Keel e bëssen ënnerstëtzen. Wann dat awer de concernéierte Veräiner net gefält, gëtt dat och net gemaach.

Eisen RTL-Basket-Expert Guy Seyler huet sech och Gedanke gemaach, wéi een dës Situatioun anescht hätt kenne léisen an ass net d'Accord mat der Decisioun vun der FLBB. Hien hätt éischter d'Divisioun op 12 Veräiner opgestockt, esou wier kee gefall an déi zwee Bescht aus der Nationale 2 wiere geklommen. Hei wier da just mat Zolwer ee Veräin benodeelegt ginn a Miersch dierft un Hand vun hirem Parcours keng Uspréch stellen. Organisatoresch wier dëst och ze stemme gewiescht, an deem een d'Tëscheronn ersat hätt an do an an den Halleffinallen just e best-of-3 gespillt hätt an an der Finall e Best-of-5. Esou wier een déi nächst Saison maximal op 33 Spilldeeg komm, wougéint een aktuell der maximal 36 hätt.

Reaktioune vu Basket-Spiller

Lynn Schreiner vun der Etzella Ettelbréck Et gouf Iwwerleeungen, fir de Championstitel ze refuséieren.

Joe Biever vum Basket Esch Dës Situatioun ass eng Méiglechkeet fir den aktuelle Spillsystem ze iwwerdenken.

Den AB Conter, deen déi nächste Saison op Decisioun vum Comité Central vun der FLBB ofsteige misst, huet sech elo an engem Schreiwes un d´FLBB adresséiert an d'Basketfederatioun dozou opgefuerdert, hir Decisiounen nach eng Kéier z'iwwerdenken.