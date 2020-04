En Dënschdeg huet den DFL an enger Versammlung decidéiert, dass e Spiller no sengem 16. Gebuertsdag eng Spillerlabnis kritt.

De Moukoko huet aktuell 15 Joer a spillt fir d'U19 vum BVB. Duerch déi nei Reegelung kéint de Moukoko also schonns November 2020 Bundesliga spillen an net eréischt am Ausgust 2021.

De Veräin wier immens frou iwwer déi Entscheedung, sot de Nowuess-Coordinateur Lars Ricken dem "Kicker".