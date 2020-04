De 16. Mee ass eng ausseruerdentlech Generalversammlung vum nationale Basket, dat huet d'FLBB um Donneschden den Owend matgedeelt.

Wéi dëse Kongress kann ofgehale ginn, hänkt vun der Situatioun ëm de Coronavirus of.

An der Reunioun vum 16. Mee dierft ënnert anerem decidéiert ginn, ënnert wéi engem Spillmodus an zu wéi vill Equippen an der nächster Saison gespillt gëtt.