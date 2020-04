Um Site aktivdoheem.lu fënnt een eng ganz Rei sportlech Exercicer, déi ee ganz einfach doheem kann nomaachen.

De Sports- an Educatiounsministère huet mat aktivdoheem.lu eng Plattform lancéiert, déi de Leit, déi doheem sollen oder musse bleiwen, eng Méiglechkeet ubitt, fir Sport ze maachen. Zanter dem 3. Abrëll ass de Site operationell an et ginn an der Moyenne 9.000 Visiteure pro Woch gezielt. An Zäiten, wou d'Sportinfrastrukturen zou sinn a wou Alternative musse fonnt ginn, fir Sport ze maachen, bitt d'Plattform aktivdoheem.lu, déi vum Sports- an Educatiounsministère lancéiert gouf, dat Richtegt, fir sech an deenen eegne 4 Wänn fit ze halen.

An de Videoe kritt een Übunge gewisen an erkläert, wéi ee se soll maachen.

Op der Plattform fënnt een an dräi Kategorien opgedeelt Aktivitéiten, wéi ee sech am Alldag ka beweegen. Vu Kanner mat hiren Elteren, bis Senioren ass alles dobäi.

"Et geet einfach drëms, Leit a Beweegung ze halen op eng méi oder manner lëschteg Aart a Weis. Et fënnt ee ganz seriö Videoe wéi Pilates oder Yoga, mä och Videoe mat Spiller, déi Eltere kënne mat hire Kanner maachen.", sot de Vincent Villain vum Service national de la Jeunesse.

Den SNJ an d'ENEPS hunn an Zesummenaarbecht mat Freelancer dës Videoe produzéiert, déi weisen, dass et vill Méiglechkeete ginn, fir sech op klengen Raum ze beweegen.

"Dat hei war eng ganz gutt Zesummenaarbecht am SNJ" esou de Yann Schneider vun der ENEPS. "Déi Zesummenaarbecht wëlle mir och an Zukunft weider verdéiwen a well mir och mam IFEN zesummeschaffen, versiche mir, dës Offer weider auszebauen. Dëst Zil ze erreechen, ass méiglech."

Et stécht och vill Aarbecht hannendrun, dës Videoen op d'Been ze stellen. Jee deemno musse bis zu 4 Stonnen u Produktionszäit mat aberechent ginn.

"Et ass schonn e bëssen Aarbecht. Als éischt emol d'Iddi hunn, wie wat mécht, da muss ee kucken, wéi een dat filmt an herno muss dat jo alles zesummegeschnidde ginn. Dat hëlt vill Zäit an Usproch.", esou den Oliver Waldbillig, deen d'Videoe montéiert.

Zanter dem Lancement hunn am Ganzen iwwer 27.500 Leit d'Plattform besicht, fir sech inspiréieren ze loossen. Eppes, wat de Sportminister Dan Kersch begréisst: "De Site AktivDoheem ass wierklech immens flott an et mierkt een, dass vill Leit de Service benotzen. Et ass eng Offer, déi mir als Sportsministère zesumme mam Educatiounsministère op d'Bee gestallt hunn an do mierkt een, dass den Interêt um Sport an dësen Zäiten net méi kleng ginn ass, mä éischter méi grouss."

Um Site sinn och bekannte Sportler, wéi zum Beispill d'Mandy Minella oder de Laurent Jans ze fannen, déi Iech mat enger Aktivitéit erausfuerderen. Dir kënnt jo probéieren, dës Aufgaben ze meeschteren.