Dat sot de President vun der Golffederatioun Christian Schock am RTL-Interview. Insgesamt wär een enttäuscht iwwer verschidden Ofleef an Oploen.

D'Lëtzebuerger Golffederatioun, mat hiren 3500 Memberen, huet sech bei eis gemellt. Et huet ee kee Verständnis an et ass een déck enttäuscht, datt fir Eenzel-Fräizäitsportaarten dobaussen, am Kader vum Coronavirus, nach ëmmer deen nämmlechten Datum genannt gëtt, wéi fir d'Sportinfrastrukture wéi Schwämmen oder Fitnessstudioen, dat heescht den 31. Juli.

Am RTL-Interview sot de President vun der Golffederatioun Christian Schock och nach, datt de Social distancing beim Golf ouni Probleem agehale ka ginn.

An enger Rei europäesche Länner wär de Golf och schonn nees op, oder géif lo Ufank Mee nees opgoen. A Rheinland-Pfalz ass Golf spillen, wéi awer och Tennis, Liichtathletik oder och nach Reiden, zanter dem leschte Méindeg, natierlech ënner verschidde strikte Reegelen, nees erlaabt.

De Christian Schock géif vun der Regierung gär e kloren Datum genannt kréien. De President vun der Lëtzebuerger Golffederatioun kéint zum Beispill ganz gutt mam 11. Mee liewen. Ma och déi zwee Lëtzebuerger Proffigolfspiller Alex Verschaeren a Charel Weis si géigeniwwer vun hiren auslännesche Konkurrente benodeelegt, seet de Christian Schock. An Däitschland kënnen d'Spëtze-Golfspiller zanter Mëtt Abrëll nees op enger Anlag trainéieren.