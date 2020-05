Et ass elo offiziell. Am Futtball huet den F91 mam Carlos Fangueiro een neien Trainer an domat e Successeur fir de Bertrand Crasson fonnt.

De fréiere Coach vum Titus bréngt zum groussen Deel och säin Trainerstaff vu Péiteng mat. De fréiere portugisesche Profi kritt an der Forge du Sud e Kontrakt vun 2 Joer. De Fangueiro hat an der Réckronn säi Stull bei Titus Péiteng virun d'Dier gestallt kritt, nodeems ee vun der éischter op déi 4. Plaz zeréckgefall war.