Zanter Enn Mee dierf nees ënner bestëmmte Konditiounen an de Sportshalen trainéiert ginn.

Och beim BBC Gréngewald-Hueschtert ginn zanter e puer Wochen nees Basketbäll op d’Kierf gehäit. D'Spillerinnen an d'Spiller hu sech missen ëmstellen, well den Training ass net esou ofgelaf, wéi Si dat soss gewinnt waren.

D'Spillerinnen an d'Spiller sollen nämlech net méi wéi gewinnt duerch d’Haaptentrée an d’Hal kommen, mä duerch e Säitenagank fir iwwert en direkten Accès an Hal ze kommen. Esou gëtt evitéiert, dass sech d’Weeër mat aneren Leit, déi hire Sport an der Hal ausüben, kräizen. D’Sportler sollen och fäerdeg ugedoen an Hal kommen, well d'Duschen an d'Vestiairë momentan nach net accessibel sinn.

D’Hänn ginn direkt bei der Entrée desinfizéiert an et gëtt mam Mindestofstand vun 2 Meter trainéiert. De BBC Gréngewald-Hueschtert huet och en Informatiounsvideo produzéiert, fir d’Spillerinnen a Spiller iwwert Verhalensreegelen an der Sportshal opzeklären. Maximal dierfen 12 Leit um Training deelhuelen.

„Mir trainéieren annerhallef Stonn an duerno musse mir 30 Minutte Paus maachen. Mir trainéieren och direkt mat oppenen Dieren, dass direkt Duerchlëft gëtt. Kanner sinn an A a B Gruppen agedeelt, fänke mir deelweis schonn um 12 Auer un an dat zitt sech da bis an den Owend eran.“ sot Hermann Paar, Trainer vum BBC Gréngewald Hueschtert.

Iwwert de Summer hätt een haaptsächlech de Fokus op Ballgefill an Individualtraining geluecht, dowéinst hätt de Club duerch déi momentan streng Consigne keen Trainingsnodeel.

Et goufen och grondsätzlech keng Problemer bei der Ëmsetzung vun de Consignen an och Zesummenaarbecht mam Concierge an der Gemeng hätt gutt geklappt. Am Virfeld huet Dammenekipp d'Mesuren, déi ëmgesat goufen, getest, ängschtlech wier dem Hermann Paar no awer keen dobäi gewiergt.

Aus sportlecher Sicht war d’Annulatioun vun der Saison fir de BBC Gréngewald-Hueschtert besonnesch batter, well d'Dammenekipp am Titelgrupp stoung an d'Coupefinall géint de Basket Esch an d'Waasser gefall ass.

„Dat war wierklech schlëmm. Eng Amerikanerin hunn ech Ufank Mee op de Frankfurter Flughafen gefouert. Vun engem Moment op deen aneren doheem ze sinn, näischt ze maachen an d’Spillerinnen nëmmen iwwer Videokonferenz ze kontaktéieren, war scho schwiereg“ esou den Hermann Paar weider.

Des Zäite si jo fir den Ament emol eriwwer an och de Basket fënnt lues awer sécher nees zur Normalitéit.