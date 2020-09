Bei der 4:0-Defaite stoung de Lëtzebuerger fir déi éischte kéier an der Starteelef.

E Freideg den Owend war den Eric Veiga mam UD Vilanfranquense an der zweeter portugiesescher Liga am Asaz. De Lëtzebuerger stoung bei der 4:0-Defaite géint Feirense vun Ufank un um Terrain an huet de ganze Match gespillt. No 2 Spilldeeg steet Vilafranquense elo ouni Punkten op der leschter Plaz.