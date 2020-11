Et däerf net kategoresch tëscht Indoor- an Outdoor-Sportaarten ënnerscheet ginn.

Den Tennis wier vun där Kategorisatioun nämlech betraff, seet de President vun der FLT, de Claude Lamberty.

"Mir sinn nämlech als FLT der Meenung, an do schwätze mir als Vertrieder vunn all de Veräiner am Land, dass den Tennis als Sportaart ouni Kontakt mat Géigespiller, ee Sport ass, wou een definitiv wäit ewech ass vun engem Géigespiller. Et ass eng sécher Sportaart. D'Iwwerdroung vun engem Virus ass ganz geréng, wann iwwerhaapt. Dofir plädéiere mir dofir, dass den Tennis-Sport net zougemaach gëtt och wann an enger Hal gespillt gëtt."

D'Tennis-Federatioun hofft och, dass den nationalen Tenniszenter zu Esch, genee wéi d'Coque, duerf opbleiwen.

PDF: Schreiwes vun der FLT