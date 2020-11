Eng entspriechend Resolutioun gouf dann och de 27. November op der Generalversammlung vun der Associatioun vun de Sportsproffe festgehalen. ginn.

Et géif ee sech besuergt iwwert de geplangte "Kompetenzofbau" an de Ministère vum Sport an der Educatioun weisen, dat duerch déi nei Gesetzesprojeten, dorënner de Gesetzesprojet 7708. D'Funktioun vum "Commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports" soll massiv entwäert ginn, heescht et am Communiqué vun der Associatioun.

Domadder géif een dann och den Avis vun der Chambre des fonctionnaires et employés publics (CHFEP) matdroen, dee vun enger "Verwässerung vun de Nominéierungskrittäre" schwätzt. Qualifikatioun a Kompetenz dierfte fir d'Poste vum Sportskommissär an dem Direkter vun der ENEPS net degradéiert ginn.

Universitéistsstudien an de Beräicher Beweegungserzéiung a Sport missten eng wichteg Grondviraussetzung an och weider en Element fir dës Poste bleiwen. De Sportskommissär misst ganz kloer eng Schnëttstell tëscht Educatiouns- a Sportsministère fir d'Associatioun bleiwen.

D'Apep fuerdert dann och all d'Acteuren aus der Lëtzebuerger Sportswelt op, sech géint déi geplangte Reform an deem Beräich ze stellen.