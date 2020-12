D'Browns konnte sech bei den Titans an d'Rams bei de Cardinals duerchsetzen.

New England Patriots - Los Angeles Chargers 45:0

E richtege Shootout hunn d'Los Angeles Chargers géint d'New England Patriots doheem missten iwwert sech ergoe loossen. Si selwer hunn net ee Punkt fäerdegbruecht, d'Patriots dogéint 28 an der éischter Hallschent a 17 an der zweeter. De Cam Newton huet 12 vun 19 Passen un de Mann bruecht, fir 69 Yards an 1 Touchdown, säi Backup Stidham 2 vun 3 Passen fir 69 Yards an 1 Touchdown. Den LA-Quarterback Herbert huet mol net d'Hallschent vu senge Passen (26 vun 53) ubruecht a gouf zwee Mol ofgefaangen.

New York Giants - Seattle Seahawks 17:12

Zwou ganz verschidde Hallschenten hunn d'Giants bei de Seahawks gewisen. An der Paus ware si 7:0 hannen, hunn nom Säitewiessel direkt 14 Punkten an engem Quarter gemaach an waren esou 14:5 am Avantage. Si konnten et souguer nach op 17:5 ausbauen an d'Seahawks konnten an de leschte Minutten nach just een Touchdown hikréien. Esou verléiere si iwwerraschend doheem géint d'Giants.

Cleveland Browns - Tennessee Titans 41:35

Ee vun de Spëtzematcher vun dësem Spilldag war e richtegt Punktefestival. An der éischter Hallschent hunn d'Browns richteg dominéiert. 10 Punkten am éischte Quarter a souguer 28 am zweeten, dogéint hu si der just 7 zougelooss. Nom wiessel waren d'Titans awer däitlech besser, ma och hir 28 Punkten an deenen zwee Quarter sinn hinnen net duergaangen, fir de Match nach ze dréinen.

Los Angeles Rams - Arizona Cardinals 38:28

Et war en hin an hier am Match tëscht de Rams an de Cardinals, deen d'Rams eréischt am leschte Quarter fir sech entscheede konnten. D'Cardinals waren am éischte Quarter mat 7:0 a Féierung gaangen, hunn awer am Rescht vun der Hallschent keng Punkte méi fäerdeg bruecht. Esou waren d'Rams 14:7 am Avantage an der Paus. Si konnten nach op 17:7 ausbauen, ma séier haten d'Cardinals op 17:14 verkierzt. Esou huet d'Entscheedung missten am leschte Véierel falen. do konnten d0Cardinals nach eng Kéier 14 Punkte markéieren, et sollt awer net duergoen, well d'Rams selwer 3 Touchdowns, dovunner ee vun der Defense, hikritt hunn.

Aktuell wieren d'Steelers an der AFC mat engem 11-0 Rekord op der éischter Plaz. Hannert hinne kommen d'Chiefs (11-1), d'Bills (8-3), d'Titans (8-4). Nach qualifizéiert, ma net als éischt an hirer Grupp, wieren d'Browns (9-3), d'Dolphins (8-4) a Colts (8-4). Och d'Raiders (7-5), d'Ravens (6-5) a Patriots (6-6) hunn nach gutt Chancen.

An der NFC stinn d'Saints sécher an de Playoffs. Aner Gruppenéischte wieren d'Packers (9-3), d'Rams (8-4) an d'Giants (5-7). D'Seahawks (8-4), d'Buccaneers (7-5) an d'Vikings (6-6) sti mat engem Been an de Playoffs. Sech nach Hoffnung maache kënne sech och d'Cardinals (6-6). Ma och Washington (4-7) respektiv d'Eagles (3-8-1) oder d'Cowboys (3-8) sinn nach net ofgeschloen, well si trotz negativem Rekord just knapp hannert den Giants stinn.

All d'Resultater am Iwwerbléck

E Méindeg, Dënschdeg a Mëttwoch sinn nach all Kéiers 1 Match. D'Bills fléie bei d'49ers, d'Washington Football Team muss bei d'Steelers an d'Cowboys musse géint d'Ravens untrieden.

New Orleans Saints - Atlanta Falcons 21:16

Detroit Lions- Chicago Bears 34:30

Indianapolis Colts -Houston Texans 26:20

Cincinnati Bengals - Miami Dolphins 7:19

Jacksonville Jaguars - Minnesota Vikings 24:27

Denver Broncos - Kansas City Chiefs 16:22

Las Vegas Raiders - New York Jets 31:28

Cleveland Browns - Tennessee Titans 41:35

Los Angeles Rams - Arizona Cardinals 38:28

New York Giants - Seattle Seahawks 17:12

Philadelphia Eagles - Green Bay Packers 16:30

New England Patriots - Los Angeles Chargers 45:0