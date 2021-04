Mat des Resultater vum Dënschdeg kënnen d'Bayern schonn den nächste Weekend sech de Championstitel sécheren.

3 wichteg Punkte konnt sech den FC Köln am Ofstigskampf sécheren, dat no hirer 2:1 Victoire doheem géint Leipzig. Aktuell stinn déi Kölner zwar nach op enger Ofstigsplaz, den Uschloss un d'Ekippe viru sech an dat rettend Ufer hu se awer weider am Bléck. Fir Leipzig war et eng batter Néierlag, well een domadder den Uschloss un d'Bayern verléier. Déi konnte sech zu Leverkusen 2:0 duerchsetzen an hunn domadder de Championstitel esou gutt wéi sécher. Schonn nächste Weekend kéinte si dëse feieren. Leverkusen dogéint steet aktuell op der 6. Plaz, wat fir d'Europa League géif duergoen. Ma et muss een awer och no hanne kucken, well Gladbach an Union Berlin, déi béid e Mëttwoch spillen, kéinten op 1 Punkt erukommen.

Eng wichteg Victoire fir Bielefeld ass dogéint elo och den definitiven Ofstig vu Schalke, 1:0 stoung et um Enn vum Match. Schalke kann domadder net méi op déi 16. Plaz kommen, wat den direkten Ofstig bedeit. Bielefeld dogéint huet sech e bësse Loft verschaf an huet elo 4 Punkten Avance op d'Relegatiounsplaz. Ma souwuel Mainz wéi och Hertha hunn 2 Matcher manner an ee vun de Veräiner kéint mat 2 Victoire laanscht zéien.

Frankfurt konnt sech doheem mat 2:0 duerchsetzen, dat géint Augsburg. Frankfurt spréngt domadder op déi 3. Plaz, kéint awer scho e Mëttwoch vun Wolfsburg nees iwwerholl ginn. Augsburg läit mat 33 Punkten aktuell am Mëttelfeld vun der Tabell.

D'Resultater an d'Tabell am Iwwerbléck