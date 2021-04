Viru knapp 48 Stonne koum d'Meldung, datt eng nei Super League am Futtball soll gegrënnt ginn. Dëst hat fir vill Kritik a Streidereie gesuergt.

Wéi méi international Medie mellen, hätte déi éischt Topclibb, déi an der Super League sollten untrieden, sech schonn zeréckgezunn. Grond dofir kéinten déi massiv Protester vun de Fans sinn.

U sech wollten 12 Clibb aus England, Italien a Spuenien zesummen déi nei Super League grënnen, dat gouf e Méindeg de Moie kuerz no Mëtternuecht bekannt. Ma knapp 48 Stonne méi spéit solle verschidde Veräiner sech nees wëllen zeréckzéien. Wéi et aus brittesche Medien heescht, wier ee beim FC Chelsea amgaangen, e Schreiwes virzebereeden, datt ee sech aus der European Super League wéilt zeréckzéien. Dat melle verschidde Medien. D'Decisioun, fir net matzespillen, ass bei Manchester City scho gefall, dat hu si op hirem Internetsite publizéiert. "Manchester City Football Club can confirm that it has formally enacted the procedures to withdraw from the group developing plans for a European Super League."

Aus anere Medien ass dann ze liesen, datt och Atlético Madrid an den FC Barcelona net méi wéilten deelhuelen.

D'Plattform Talksports schwätzt vun enger Victoire vun de Fans, déi sech géint dës Super Liga gewiert hunn an se zum Deel mam "Ënnergang" an "Dout" vum Futtball verglach hunn. Weider heescht et op der Plattform, datt nach um Dënschdeg den Owend eng Sëtzung vun den 12 méigleche permanente Membere vun der Super League sollt sinn, dat wiere Liverpool, Manchester United a City, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Atlético a Real Madrid, den FC Barcelona, Juventus an den Inter an AC Mailand. Offiziell gouf dëst bis ewell awer nach net kommunizéiert.

Wéi et heescht wier den Ed Woodward, President vu Manchester United an ee vun den Haaptresposabelen vun der neier Liga, vu sengem Poste bei United zeréckgetrueden. Hie soll awer nach bis Enn vum Joer President bleiwen, d'Decisioun gouf just en Dënschdeg publizéiert. Weider heescht et awer, datt och de Stull vum President vu Juventus Turin Agnelli staark géif wackelen.

Allerdéngs steet nach eng Ausso vum President vu Real Madrid am Raum, déi hie beim Guardian gemaach hat. "De Super-League-Vertrag ass fix. Kee ka sech do erauszéien, mir schaffen do all zesummen dran. All d'Clibb hu leschte Samschdeg hir Verträg ënnerschriwwen.