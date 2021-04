Déi Decisioun huet d'DFL geholl. Esou wëll ee sécherstellen, datt op de leschten dräi Spilldeeg alles esou ofleeft, wéi et geplangt ass.

Vum 3. Mee u ginn als éischt all d'Spiller, Offiziell an Trainer an eng Quasi-Quarantän gesat. Si dierfe sech nach just doheem, um Trainingsterrain oder am Stadion ophalen. Esou e System gouf et schonn um Enn vun der leschter Saison.

Vum 12. Mee u ginn dann all déi betraffe Leit an e "Quarantän-Tainingslager" wat bis den 22. respektiv 23. Mee dauert. Den 11. Mee musse si awer alleguerten e PCR-Test maachen, deen negativ muss sinn.

Rezent gouf et méi Fäll an der 2. Bundesliga, wou Matcher hu misste verluecht ginn wéinst Coronafäll. An der Bundesliga war dann Hertha BSC Berlin betraff, vun deenen dräi Matcher tëscht dem 17. an dem 24. Abrëll hu misste verluecht ginn.