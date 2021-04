E Freideg gëtt dat neit Covid-Gesetz gestëmmt. Ënnert anerem sollen et liicht Ouverture fir de Sport ginn. Dat gouf déi leschte Woch schonns annoncéiert.

Ouverturen am Sport - Reportage Rich Simon

Duerch dat neit Gesetz, sollen elo nees méi Kompetitioune méiglech sinn. An deem rezente Covid-Gesetz fir de Sport war et net onbedéngt ganz kloer wat u Kompetitiounen erlaabt ass a wat net. An der Theorie war et méiglech awer an der Praxis war et net ëmzesetzen. Dees ass sech de Sport Minister Dan Kersch och bewosst: "Wou de Ministère och net ganz onschëlleg war a wou ech d'Verantwortung och muss iwwerhuelen. Et war net ganz kloer wat an der Vergaangenheet u Kompetitioune méiglech war. Elo ass dat duerch Diskussiounen déi mir an der Chamberkommissioun hate kloer gestallt. An dat ass eng gutt Saach."

Méi Leit a manner Fläch pro Sportler. Dat sinn déi Haapt-Ouverturen déi an deem neie Gesetz dra stinn. Doduercher soll et nees méi einfach fir verschidde Sportaarte ginn, fir Kompetitiounen ze organiséieren: "Dat geschitt doduercher, dass mir déi zéngter Reegel ophiewen. Et kennen also méi wéi 10 Leit zesumme Sport maachen. An och déi Fläch déi ee muss zu Verfügung hu gëtt vill reduzéiert. Normalerweis hätt ee missen 30m2 pro Persoun zu Verfügung hunn, elo sinn et der nach 10."

Fir Kompetitiounen an Zukunft ze organiséieren, mussen 3 Konditiounen awer agehale ginn. Dat sinn der zum Deel och schonns an deem ale Gesetz dra stoungen: "Éischtens muss zu all Ament garantéiert sinn, dass d'Sportler 2 Meter Ofstand hunn. Anersäits muss garantéiert sinn, dass een 10m2 pro Persoun zu Verfügung huet. A selbstverständlech musse Schnelltester gemaach ginn. Dat zielt fir déi allgemeng Kompetitiounen déi eventuell wéilten organiséiert ginn. Mat Ausnam vun deenen Ausnamen déi mir elo schonns zanter Méint am Gesetz stoen hunn."

Eng dovunner ass, dass déi iewescht Divisiounen an de verschiddene Sportaarten duerfe Kompetitioune spillen, ouni dass ënnert anerem 2 Meter Reegel muss agehale ginn.