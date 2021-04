Bei der leschter Chance op d'Olympesch Spiller huet d'Lëtzebuergerin et net gepackt sech eng Plaz am Summer zu Tokio ze sécheren.

E Samschdeg de Moie stoung zu Madrid de leschten Turnéier um Programm, mat deem ee sech am Fechten en Ticket fir d'Olympesch Spiller 2021 zu Tokio séchere konnt. Mat dobäi war och d'Lis Fautsch, dat sech mat 34 Joer nach den Dram vun den Olympesche Spiller erfëlle wollt.

Fir dat ze erreechen war dofir awer eng Victoire néideg, wat mat Vue op d'Konkurrenz net déi einfachst Aufgab war. Am éischte Match vun der K.O.-Phas ass et géint dat jonkt Susan Maria Sica aus Groussbritannien dann awer eng knapp 14:15-Defaite ginn, sou dass et fir d'Lis Fautsch net méi weidergaangen ass. Fir d'Lëtzebuergerin war dat, wéi scho virdrun ugekënnegt, de leschten Optrëtt als Héichleeschtungssportlerin op der grousser Bühn vum Fechten.