No enger 6:0 Victoire doheem géint den FC Milsami ka Sheriff Tiraspol virzäiteg déi moldawesch Meeschterschaft feieren.

29 Victoiren aus 32 Matcher an dobäi just eng Néierlag sinn der Ekipp vum Sébastien Thill duergaangen, fir de Championstitel a Moldawien ze feieren. Mat 6:0, no Goler vum Kolovos, Castaneda (x2), Bizjak (x2) an Traore, géint den drëtten an der Tabell ass hinnen den Titel net méi ze huelen. De Sébastien Thill gouf an der 46. Minutt agewiesselt.