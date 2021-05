Fir de frësche moldawesche Champion gouf et am Match géint Dinamo-Auto eng däitlech 7:0-Victoire mat Lëtzebuerger Bedeelegung.

A Moldawien ass et fir de Sébastien Thill mat Sheriff Tiraspol e Samschdeg de Mëtteg déi nächst Victoire ginn. Bei der 7:0-Victoire géint Dinamo-Auto konnt hie sech direkt zwee Mol als Buteur androen.

Fir den Eric Veiga gouf et mat Vilafranquense an der zweeter portugiescher Liga ee Punkt. Beim 0:0 géint Cova da Piedade war hie fir 78. Minutten am Asaz.

A Griechenland stoung de Vahid Selimovic fir 45 Minutten um Terrain. Den OFI Kreta konnt géint Panetolikos zwee Mol a Féierung goen, spillt um Enn awer nëmmen 2:2 gläich.

Och fir de Maxime Chanot gouf et e Samschdeg ee Punkt mat New York City. Beim 1:1 géint den FC Toronto koum de Lëtzebuerger Defenseur 87 Minutten zum Asaz.