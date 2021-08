No Aschätzung vun der Oppositioun sollt déi belarussesch Sprinterin Kristina Timanowskaja vun de belarussechen Autoritéiten aus Tokio entfouert ginn.

No ëffentlecher Kritik u belarussesche Sportfonctionairë sollt si géint hire Wëllen aus Japan geflu ginn, sou déi 24 Joer al Athletin an engem Video, dat déi oppositionell Athlete-Vertriedung "Belarusian Sport Solidarity Foundation" (BSSF) um Sonndeg verëffentlecht huet. D'BSSF huet vun enger "gewaltsamer" versichter Ausrees geschwat.

D'Timanowskaja "huet d'Nuecht an engem Fluchhafenhotel an engem sécheren Ëmfeld verbruecht", sou de Mark Adams, Spriecher vum Internationalen Olympesche Kommitee (IOC), um Méindeg. "Si huet eis verséchert, dass si sech sécher a geschützt fillt." Den IOC huet donieft e komplette schrëftleche Rapport vum belarusseschen Nationalen Olympesche Kommitee (NOK) ugefuerdert.

D'Sprinterin hätt "de Wonsch ausgedréckt, Asyl unzefroen", sou ee Spriecher vun der japanescher Regierung. Tschechien a Polen hunn hir schonn een humanitäre Visum ugebueden. IOC-Vertrieder géifen e Méindeg "nach eng Kéier mat hir schwätzen, fir gewuer ze ginn, wat si maache wëll, a mir wäerte si bei dëser Entscheedung ënnerstëtzen", sot den Adams.

De belarusseschen NOK hat op Telegram erkläert, d'Athletin wier vun engem Dokter ënnersicht ginn a géif wéinst hirem "emotionalen a psychologeschen Zoustand" net un de Competitiounen deelhuelen. D'Timanowskaja huet dat als "Lige" bezeechent a gesot, si wier net emol vun engem Dokter ënnersicht ginn. An engem Interview mam Radiosender Euroradio huet si gesot: "Si hu mir einfach gesot, meng Saachen ze paken an heem ze fléien."

D'Sprinterin hätt e Méindeg sollen an de Virleef iwwer 200 Meter un den Depart goen, ma am Virfeld hat si Sportsfonctionairë vun hirem Land kritiséiert. Si huet ugeholl, dass aner belarussesch Athleten net deelhuele kéinten, well fir si net genuch negativ Doping-Prouwen agereecht gi wieren.