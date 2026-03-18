No Depart vu Werder BremenRaphael Duarte ënnerschreift bei Salzburg an Éisträich

Sam Rickal
Et ass dem 29 Joer ale Lëtzebuerger seng véiert Statioun am Ausland. Bis virun engem Mount war hien nach Co-Trainer bei Bremen.
Update: 18.03.2026 17:36
No Nancy, Elversberg a Bremen ass de Raphael Duarte elo Co-Trainer zu Salzburg.

De Raphael Duarte huet en neien Challenge fonnt. Hien huet e Mëttwoch bei Red Bull Salzburg an der éischter éisträichescher Liga ënnerschriwwen a gëtt do de Co-Trainer vum Daniel Beichler. No 23 Spilldeeg steet Salzburg mat 18 Punkten op der 4. Plaz am Titel-Playoff, huet awer zanter véier Matcher net méi gewonnen an och kee Gol geschoss.

De Raphael Duarte war bis viru ronn engem Mount Co-Trainer bei Werder Bremen. No senge Statioune bei AS Nancy, SV Elversberg an dem däitschen Traditiounsveräin ass Salzburg seng véiert Statioun am Ausland.

