RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Schwéiere Coup fir GalatasarayNoa Lang mat schroer Schnëttwonn um rietse Fanger, Victor Osimhen mat gebrachenem Aarm

Andy Brücker
Direkt zwee Spiller vu Galatasaray goufen e Mëttwoch den Owend schwéier verwonnt.
Update: 19.03.2026 13:23
Osimhen a Lang: Zwee Spiller vu Galatasaray Istanbul schwéier verwonnt
Noa Lang mat schroer Schnëttwonn um rietse Fanger, Victor Osimhen mat gebrachenem Aarm.

E Mëttwoch den Owend koum et beim Champions-League-Match tëscht Liverpool a Galatasaray an der Schlussphas zu onschéine Biller. Et geet heibäi ëm de 26 Joer jonken Hollänner Noa Lang, dee fir de blesséierte Victor Osimhen an der Halbzeit agewiesselt gouf.

Den Osimhen hat sech schonn an der 8. Minutt um Aarm wéi gedoen an huet nach de Rescht vun der 1. Hallschent ënner Péng weidergespillt. Spéider sollt sech erausstellen, dass hie sech den Aarm gebrach hat.

© NEWS IMAGES/NurPhoto via AFP

Beim Stand vu 4:0 fir Liverpool huet den Noa Lang an der 77. Minutt probéiert, nach e Ball ze kréie fir ze flanken, wat him awer net gelongen ass ... en ass doropshi säitlech laanscht de Gol ausgelaf an huet sech do du mat den Hänn un de Barrièren ofgestäipt fir ofzebremsen. Eng Zeen, déi ee sou x Mol wärend engem Match gesäit.

An dësem Fall war awer séier kloer, dass eppes geschitt war, well direkt duerno loung de Lang um Buedem an huet vu Péng gejaut a sech dobäi d’Hand ugehalen. Op de Live-Biller war net kloer z’erkennen, wat geschitt ass, ma et sinn op alle Fall direkt Betreier op de Terrain gelaf, fir nom Lang ze kucken.

© PAUL ELLIS/AFP

Et war Blutt ze gesinn an e gouf wärend e puer Minutten nach op der Plaz behandelt, éier en op engem Brëtsch vum Terrain gedroe gouf. Encouragéierenden Applaus krut hien deen Ament vun all den Zuschauer am Stadion.

© RASID NECATI ASLIM/Anadolu via AFP

Et war laang spekuléiert ginn, wat genee geschitt war. Hei goung rieds vun engem Deel vum Fanger, deen ofgetrennt gi wier, bis hin zum ganze Fanger.

An der offizieller Kommunikatioun vu Galatasaray huet et nom Match geheescht, et wier eng “schwéier Schnëttwonn um rietsen Daum”. E soll nach um Mëttwoch den Owend operéiert gi sinn, esou d’Informatioun vu verschiddene Medien.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.