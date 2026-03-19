An enger Woch spillt d‘Lëtzebuerger Futtball Nationalekipp den Allermatch an de Playoffs vun der Nations League auswäerts géint Malta. Fënnef Deeg drop ass dann de Retourmatch am Stade de Luxembourg. De Jeff Strasser huet en Donneschdeg säi Kader fir béid Matcher presentéiert.
De Fabio Domingos, deen an der U19 an U23 vum Paris Saint Germain spillt, ass déi éischte Kéier mat dobäi. Mam Mica Pinto an dem Jayson Videira sinn zwee Spiller no méi laanger Zäit nees am Kader. Aus ënnerschiddlech Grënn, sinn des Kéier den Marvin Martins, de Vahid Selimovic an den Alessio Curci net selektionéiert.
Ronn 300 Lëtzebuerger wäerte mat op Malta fléien, fir d‘FLF-Selektioun ze ënnerstëtzen.
Wat eng méiglech Nominatioun vum Dany Mota betrëfft, sot de Jeff Strasser, datt et him bis elo net méiglech war, fir en direkten Kontakt zum Spiller ze kréien. Beim Gerson Rodrigues bléift Decisioun vu Säite vun der FLF onverännert.